Tiroteio que baleou 2 e matou 1 começou após rojão estourar em campo de futebol

Jovem chegou a ser socorrido, mas morreu mas morreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Universitário

Sangue da vítima na calçada de casa onde pediu socorro. (Foto: Henrique Kawaminami)

Um rojão pode ter desencadeado a fúria dos atiradores que balearam dois jovens e mataram Rafael Ryan Oliveira Costa, 19 anos, na noite de ontem (24) na Rua Conde de Pinhal, no Jardim Colibri, em Campo Grande. O rapaz pediu socorro em uma casa, chegou a ser socorrido, mas morreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Universitário.





Uma testemunha de 27 anos, que preferiu não se identificar, contou que havia um grupo de aproximadamente sete pessoas ingerindo bebida alcoólica e fumando narguilé no campo de futebol em frente ao local onde ocorreu o crime.





Segundo a testemunha, na hora que os atiradores passaram no local de motocicleta, uma das pessoas que estavam no local soltou um rojão. Em seguida, a dupla teria voltando já abrindo fogo contra o grupo. ''Cada um correu para um lado. Uma mulher, que está grávida, se escondeu atrás de uma árvore. Eles podem ter se irritado com a bomba ou atiraram por engano", disse.





Os disparos atingiram Rafael na região do tórax e outros dois rapazes, de 20 e 25 anos, no ombro e nas nádegas, respectivamente.





Ferido, Rafael pediu socorro na casa de uma dona de casa de 57 anos.''Ele tentou entrar em casa e já chegou falando que havia sido atingido, mas que não tinha feito nada", lembrou.





Rafael sentou na calçada na residência e foi levado de motocicleta para a UPA do Universitário. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quarta-feira (25). ''Estávamos tão felizes e daí aconteceu isso. Acabou com a nossa noite. É muito triste ver alguém naquela situação e não poder fazer nada", disse a dona de casa.





Os outros dois feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para a Santa Casa. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Piratininga.





Por: Kerolyn Araújo e Clayton Neves