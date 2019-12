Jovem mata irmão gêmeo a facada após discussão na manhã de Natal

Crime aconteceu por volta das 6h desta quarta-feira (25), na Rua Maria de Jesus Cerveira, no Bairro Benedito Rondon

A vítima ainda tentou correr para pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no meio da rua (Foto: Rio Brilhante em Tempo Real)

Aos 22 anos, Jéferson Lima da Silva foi morto pelo irmão gêmeo por volta das 6h desta quarta-feira (25), feriado de Natal, em Rio Brilhante, distante 163 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na Rua Maria de Jesus Cerveira, no Bairro Benedito Rondon.





Conforme as primeiras informações apuradas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, os dois bebiam juntos, quando começaram a discutir e por motivos que ainda serão apurados, o suspeito se armou com um faca e partiu para cima da vítima. Jéferson foi atingido na veia femoral, que leva ao coração todo o sangue que sai da perna.





Mesmo ferido, Jéferson ainda correu por cerca de 10 metros, em busca de ajuda, até cair no meio da rua, onde morreu. O socorro foi acionado, mas nada pôde fazer. O suspeito fugiu a pé levando a faca utilizada no crime. Equipes policiais fazem buscas na região. A Perícia Técnica de Dourados foi acionada para fazer os levantamento do local do crime.





Fonte: campograndenews Por: Viviane Oliveira