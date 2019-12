Atirador em caminhonete mata homem de 24 anos com três tiros

Caso aconteceu por volta das 4h desta quarta-feira (25), na Avenida Guaicurus, quase esquina com a Rua Itacuruçá

Manchas de sangue ficaram na calçada onde o rapaz foi encontrado morto (Foto: Henrique Kawaminami)

Igor Pereira de Faria Duarte, 24 anos, foi encontrado morto na calçada com três tiros, por volta das 4h desta quarta-feira (25), na Avenida Guaicurus, quase esquina com a Rua Itacuruçá, no Bairro Universitário, na saída para São Paulo, em Campo Grande.





Conforme boletim de ocorrência, uma testemunha contou que, que um veículo, aparentemente uma caminhonete, entrou na contramão, foi em direção da vítima e o ocupante disparou várias vezes. No local, há câmeras de segurança e as imagens podem ajudar durante as investigações.





O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), localizada no prédio do Cepol (Centro de Policiamento Especializado). Os suspeitos ainda não foram identificados e não há informação sobre a motivação para o crime.





Por: Viviane Oliveira e Clayton Neves