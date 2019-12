Motorista bate em carro estacionado, perde controle e atinge poste

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Ninguém ficou ferido na colisão

A frente do veículo ficou destruída (Foto: Marcos Maluf)

Motorista de um Lifan X60 colidiu em um poste da Rua Rui Barbosa, próximo ao cruzamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa, após atingir um carro que estava estacionado na via e perder o controle da direção, na madrugada desta segunda-feira (30). Não houve feridos no acidente.





A colisão ocorreu por volta das 4h30. Testemunhas contaram que o motorista do Lifan atingiu um Fiat Palio que estava estacionado em frente a um condomínio da rua, perdeu o controle e andou cerca de 30 metros até bater com um poste de iluminação.





Christian Barbosa, de 30 anos, dono do Fiat Palio, contou que foi o porteiro do prédio quem avisou sobre a colisão. Para ele, o motorista envolvido no acidente, que não quis identificar, se comprometeu a pagar os prejuízos. Testemunhas afirmaram ainda que ele estava embriagado e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).





Ninguém ficou ferido no acidente. O caso deve ser registrado na Polícia Civil.

Palio estava estacionado em frente a um condomínio (Foto: Marcos Maluf)





Por: Anahi Zurutuza