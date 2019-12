Está com a CNH suspensa? saiba o que fazer para ter sua habilitação de volta

Detran/MS esclarece dúvidas sobre suspensão do documento

Quem for flagrado dirigindo sem CNH pode sofrer severas penalidades ©DIVULGAÇÃO

Mesmo tendo anos de carteira de habilitação, pode acontecer de uma vez ou outra ocorrer do condutor ter o documento suspenso. Com isso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) alerta sobre a importância de não conduzir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.





Quem for flagrado dirigindo sem o documento pode sofrer severas penalidades, pois o ato é um risco no trânsito, além de ser um sinal de imprudência por parte do motorista, já que a suspensão é uma penalidade prevista no Código Brasileiro de Trânsito (CTB).





Conforme o Detran/MS, para ter de volta o documento, o condutor precisa esperar o tempo estabelecido e passar pelo curso de reciclagem que possui carga horária de 30 horas/aula e poderá ser realizado nas modalidades presencial ou a distância, sendo obrigatório aproveitamento mínimo de 70% no exame teórico.





O Departamento esclarece que, após o prazo de suspensão e após participação e aprovação em curso de Reciclagem para Condutor Infrator, o bloqueio é liberado e a CNH devolvida ao motorista. Os prazos de suspensão variam conforme o tipo legal previsto no artigo autuado.





A diretora de Habilitação do Departamento, Rosilda Melo, destaca que os principais motivos que levam à suspensão da habilitação são o acúmulo de mais de 20 pontos na carteira, andar em velocidade acima de 50% do permitido na via, embriaguez e manobras perigosas.





Segundo ela, a suspensão por acumular pontos na habilitação entre 6 a 12 meses, e a suspensão por cometer infrações classificadas como diretamente suspensivas, podem durar de 2 a 8 meses. “Caso haja reincidência, o condutor pode ter a suspensão dobrada, chegando até 2 anos, em alguns casos”, disse a diretora.





Caso o condutor tiver qualquer dúvida poderá entrar em contato com a central de informações através do (67) 3368-0500 e obter mais informações.









Fonte: CE

Por: BRUNA AQUINO COM ASSESSORIA *Com informações do Detran/MS