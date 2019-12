EMPREGOS| Aprovados em concurso da saúde são convocados

Profissionais de diversas áreas podem levar documentação nos dias 2, 3, 6, 7 e 8 de janeiro de 2020

Parte do complexo da Sesau em Campo Grande ©DIVULGAÇÃO

A dois dias do final de 2019 e início de 2020, a Prefeitura de Campo Grande divulgou convocação dos aprovados no concurso da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). O processo seletivo esperado há anos ofereceu 633 vagas e teve mais de 17 mil inscritos. A lista separa os aprovados por função.





Segundo a publicação em Diário Oficial, os convocados têm 5 dias úteis para se manifestarem e receberem orientação sobre a nomeação e posse. Os candidatos aprovados precisam levar uma série de documentos, a exemplo de cadastro do PIS/PASEP, documento oficial de identidade e título de eleitor.





Todos os convocados têm entre os dias 2, 3, 6, 7 e 8 de janeiro, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 17h para levarem os documentos. As orientações podem ser buscadas pelos aprovados pelo E-mail convoca.posse.pmcg@gmail. com ou indo até a Gerência de Seleção de Recursos Humanos, sito na Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro.





A lista de convocados está discriminada pelo ranking de aprovação do concurso e também pelo nome. Por exemplo, para o cargo de assistente de serviços de saúde, foram chamados os candidatos aprovados do 7º ao 22º e 24º ao 58º.





A primeira prova ocorreu no dia 18 de agosto. As 633 vagas envolvem 49 diferentes cargos: 40 de nível superior, 8 para médio e uma para fundamental. O quadro abrange 37 especialidades médicas, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, veterinários, técnicos em enfermagem e assistentes de serviços em saúde, entre outras funções, com remunerações que podem chegar a R$ 25.927,13.





Por: Izabela Sanchez