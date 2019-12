Carro bate em meio-fio, cai em córrego e motorista fica ferido

Acidente aconteceu por volta das 2h30 desta quarta-feira (25), feriado de Natal, na Avenida Presidente Ernesto Geisel

Antes de cair na água, carro bateu no meio-fio e derrubou uma árvore (Foto: Henrique Kawaminami)

Um motorista, que não teve o nome divulgado, ficou ferido após o carro que dirigia cair no Córrego Segredo. O acidente aconteceu por volta das 2h30 desta quarta-feira (25), feriado de Natal, na Avenida Presidente Ernesto Geisel com a Eça de Queiroz, na região do Bairro Cabreúva, em Campo Grande.





Conforme apurado pelo Campo Grande News, o motorista conduzia um Renault/Duster prata, de placa de Ladário, sentido bairro/centro, quando por algum motivo que ainda será investigado, caiu na água. Tudo indica, que antes de despencar, o automóvel bateu no meio-fio e derrubou uma árvore de médio porte, localizada às margens do córrego.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e quando chegou o rapaz ainda estava dentro do veículo. A vítima foi imobilizada, colocado dentro da prancha e içada pelos militares. O rapaz sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para uma unidade de saúde. O carro parou em pé dentro do córrego.





No local onde ocorreu o acidente não há guard rail, defensas metálicas para evitar acidente, especialmente nas margens de córregos e rios que cortam o perímetro urbano. Um motorista de 33 anos, que não quis ser identificado, contou que esta é a segunda vez que passa pela via e encontra carro dentro da água. "Parei para ver se o acidente havia acontecido agora, ou se alguém estava precisando de ajuda", disse.





Fonte: campograndenews Por: Viviane Oliveira e Clayton Neves