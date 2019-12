Encontro do PSD reúne centenas de mulheres em Campo Grande

Cerca de 300 mulheres participaram do encontro do PSD Nacional, nesta sexta-feira, das 9h às 13h, no Hotel Grand Park, em Campo Grande. O evento foi voltado para valorização feminina e atraiu também novas filiações à sigla.

Antes da rodada de conversas entre as mulheres, a cerimônia contou com a presença do ex-ministro e presidente nacional da sigla Gilberto Kassab, do presidente regional do PSD de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad, do presidente municipal Antônio Lacerda, do deputado federal Fábio Trad, do prefeito Marquinhos Trad, filiados, lideranças e presidentes do PSD Mulher do interior do Estado. “A nossa meta é que a gente tenha 40% de mulheres candidatas nas próximas eleições. E, aqui, já vejo a força da mulher na política”, destacou o presidente do PSD Nacional Gilberto Kassab.





Em vídeo, a coordenadora do PSD Nacional Alda Antonio Marcos destacou que desde o início do ano o núcleo feminino do partido vem trabalhando para qualificação de pré-candidatas. "Nosso objetivo é eleger mais mulheres nas eleições do ano que vem, porque nós precisamos participar dos centros de decisão por uma razão simples: homens e mulheres pensam e agem de maneiras diferentes, razão pela qual se complementam”, pontuou.

A presidente do PSD Mulher de Mato Grosso do Sul, Maria Thereza Trad (Tetê Trad),coordenou os trabalhos e enfatizou a importância do crescimento do grupo feminino em ações políticas no Estado. "Vamos trazer mulheres para participar dos encontros, nos unir, criar nosso grupo político. Moramos em Estado, onde o índice de feminicídio é preocupante”, enfatizou Tetê Trad.





Para coordenadora geral da Casa da Mulher Brasileira – referência de trabalho no país-, Tai Loschi, é possível combater a violência com informação. "O feminicídio é um assunto precisa ser discutido, e eu convido vocês para participar mais ativamente nessa causa".





A educadora Aldomira da Cunha, diretora da Escola Municipal Iracema Maria Vicente, exemplificou o papel na mulher na formação da sociedade e destacou a importância de sua autonomia profissional. Já a confeiteira Andréa Diniz apresentou sua história de sucesso, de feirante a premiada internacional. “Temos um mundo para explorar e somos capazes”, disse.





Após o evento, a advogada Katarina Viana se colocou à disposição para tirar dúvidas sobre novas regras eleitorais. Houve ainda imersão de dicas sobre os pensamentos que podem contribuir para que a mulher se torne a principal protagonista. “São atitudes que nos levam ao sucesso, podemos tudo o que desejamos com ações”, comentou o palestrante Eder Wagner.





Filiação





Durante o evento, a subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher Carla Stephanini oficializou a sua filiação ao PSD e, com o ingresso dela, centenas também apresentaram adesão ao partido. “Esse é um presente para o nosso prefeito Marquinhos Trad que terá que abonar todas essas fichas”, citou.​





ASSECOM