Sábado será de céu nublado e pancadas de chuva em áreas isoladas

Temperatura máxima no Estado será de 32°C

A meteorologia prevê para o sábado (21) céu nublado e pancadas de chuva em áreas isoladas de Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima poderá chegar aos 32°C em algumas cidades.





Em Campo Grande, o céu ficará parcialmente nublado no período da manhã e poderão ocorrer pancadas de chuva à tarde. A temperatura máxima será de 30°C. Em Dourados, Amambai, Naviraí, Mundo Novo, Sete Quedas, Guia Lopes da Laguna e Nova Alvorada do Sul, a previsão é de céu parcialmente nublado com névoa úmida. Chove à tarde e no período da noite. A máxima não passará dos 27°C.





Na região leste, o dia será de céu nublado e pancadas de chuva isolada. A máxima será de 29°C em Nova Andradina, Bataguassu, Três Lagoas, Paranaíba e Brasilândia. Sonora, São Gabriel do Oeste e Pedro Gomes terão máxima de 30°C. Em Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, as máximas poderão chegar aos 32°C. Há previsão de pancadas de chuva em todas as cidades.





Por: Kerolyn Araújo