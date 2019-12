Carros batem de frente em anel viário e sete pessoas ficam feridas

Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira em Dourados

Bombeiros socorrem ferido em acidente entre Gol e Strada, no anel viário de Dourados (Foto: Fábio Dorta/RIT TV)

Sete pessoas, entre elas um bebê, ficaram feridas em acidente ocorrido por volta de 14h30 desta quarta-feira (18) em Dourados, a 233 km de Campo Grande. A colisão frontal, no anel viário da cidade, envolveu o Gol preto placa HSG-0595, de Dourados, e a picape Strada branca, placa NRH-0469, de Fátima do Sul, de uma empresa de móveis planejados e vidro temperado.





No Gol estavam cinco pessoas, entre elas uma criança que foi levada inconsciente para o Hospital da Vida. Outros dois feridos, funcionários da empresa de Fátima do Sul, estavam na Strada.





As vítimas foram socorridas por pessoas que passavam pelo local e por equipes do Corpo de Bombeiros. Os feridos ainda não foram identificados. Todos estão sendo atendidos no Hospital da Vida.





A colisão ocorreu perto da rotatória de acesso à reserva indígena. O anel viário liga da BR-163 à MS-156, na região norte do município. Chovia no momento e testemunhas afirmam que os dois carros estavam com pneus carecas.





Gol e Strada bateram de frente no anel viário de Dourados (Foto: Adilson Domingos)





Fonte: cgnews/Dourados