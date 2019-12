TRÊS LAGOAS| Saúde do Município apresenta as novas instalações da Vigilância Sanitária, Saúde do Trabalhador e Promoção da Saúde

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, acompanhado da secretária de Saúde, Angelina Zuque, esteve na Avenida Eloy Chaves, número 1.793, em frente à Igreja Assembleia de Deus, Bairro Vila Nova, na manhã desta quarta-feira (18).





Neste local, um amplo imóvel recentemente locado pela Prefeitura de Três Lagoas, já estão instalados: Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde do Trabalhador e Promoção da Saúde, três importantes setores da Diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).





O prefeito e a secretária de Saúde foram recebidos pelos coordenadores dos respectivos setores, Christovam Tabox Bazan (Vigilância Sanitária), Maria Aparecida de Oliveira (Vigilância em Saúde do Trabalhador) e Waldir José de Souza (Promoção da Saúde) e as equipes de servidores dessas áreas da Saúde.

Na apresentação das novas instalações, estavam também: secretário de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), Toniel Fernandes; Procurador Jurídico da Prefeitura, advogado Luiz Henrique Gusmão; vereador Celso Yamaguti; presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPB), Antônio Carlos Modesto; diretora de Vigilância em Saúde e Saneamento, Geórgia Medeiros de Castro Andrade; e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Milton Gomes Silveira.





“O ideal seria a centralização dos atendimentos para facilitar o acesso da população aos serviços públicos, reduzindo ao máximo o tempo de ir e vir”, observou Angelo Guerreiro.





“A união e dedicação de todos os servidores, independente de sua função, são importantes porque são eles que fazem nossa Cidade ser cada vez mais acolhedora e referência na qualidade dos serviços que prestamos à população”, disse o prefeito, ao visitar as novas instalações da Saúde.





“Por muitos anos, estes setores da Saúde estavam instalados em locais bem limitados e com reduzidas condições de atendimento à população, no prédio do Hemonúcleo. A mudança, que teve o apoio e incentivo do nosso prefeito, oferece mais tranquilidade às pessoas que aqui trabalham e dão condições de mais dignidade e qualidade aos serviços que prestamos à nossa população”, observou Angelina Zuque.





