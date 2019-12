CAPITAL| Em balanço do ano legislativo vereador Carlão destaca números positivos e Leis sancionadas

Na última semana dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Casa de Leis destaca o balanço positivo de sua atuação parlamentar em 2019. Neste ano foram apresentados 77 Projetos de Lei, Resoluções e Decretos, destes 35 foram sancionados. Mais de 2 Mil indicações solicitando serviços para a melhoria da infraestrutura da cidade e da qualidade dos serviços e equipamentos públicos. Como tapa-buracos, sinalizações de trânsito, manutenção da iluminação pública, rondas ostensivas e etc. Destas mais de 60% foram realizadas.





“São números expressivos que demonstram a intensidade do nosso trabalho. Destes projetos de Lei destaco a sanção da Lei 6.269 prevendo a instalação de detectores de metais em escolas da Rede Pública. Lei 6.215 que autoriza o Poder Executivo a implantar a carteira de vacinação eletrônica. Lei 6.321 criando o Programa de Assistência Médica Contínua a pessoas com deficiências e com doenças crônicas nas Unidades de Saúde e Hospitais do Município. E Lei 9.418 que cria o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural do Bairro Nova Lima”, detalhou Carlão.





O parlamentar comemorou a execução de lutas antigas de seu mandato. “A pavimentação do Bairro Nova Lima, Anache, José Tavares e Parque Iguatemi. São obras que sempre lutei e vê-las sair do papel me enche de satisfação”.





Carlão ressaltou que apresentou 74 emendas de sua autoria a LOA – Lei Orçamentária Anual. Entre elas a que prevê a reforma da Escola Municipal Coronel Antonino, principalmente a parte elétrica da escola. Também destinou R$ 180 Mil do Fundo de Investimentos Sociais (FMIS) para entidades ligadas ao setor Social e da Saúde.









Por: Janaina Gaspar