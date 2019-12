Carreta carregada com óleo de cozinha tomba e carga é saqueada

Acidente aconteceu na rotatória das rodovias BR-359 e MS-306

Carreta tombou em rotatória. (MS Todo Dia, Divulgação)

Carreta carregada com carga de óleo de soja tombou na rotatória das rodovias BR-359 e MS-306, na região da Baús, em Costa Rica, distante 327 quilômetros de Campo Grande. A carga avaliada em R$ 93 mil, teria sido saqueada.





O motorista do veículo que não teve a identidade divulgada, relatou que seguia sentido de Alto Taquari, Mato Grosso para Costa Rica, quando perdeu o controle de direção e tombou, segundo informações do MS Todo Dia, na terça-feira (24).





Com o acidente, os fardos de óleo caíram na rodovia e teriam sido furtados. Testemunhas disseram à polícia que vários populares foram ao local e por isso não seria possível identificar os autores do suposto saqueamento.





O condutor não se feriu e disse que a carga avaliada era avaliada em R$ 93 mil.





A carreta pertence a uma empresa do interior de São Paulo. Uma equipe do GTO (Grupo Tático Operacional) esteve no local para registro da ocorrência.





Por: Renata Volpe