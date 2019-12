De amanhã até dia 2, rodoviária da Capital recebe 46 mil passageiros

Segundo a Socicam, empresa que gere o terminal, 261 carros extras foram colocados para o período

Passageiros no embarque e rodoviária lotada em feriado (Foto: Paulo Francis/Arquivo)

Entre esta sexta (27) e a próxima quarta-feira, 2 de janeiro, 46 mil passageiros devem embarcar e desembarcar no Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale, em Campo Grande. A estimativa da administração, é que de amanhã até segunda-feira (30) sejam os dias mais movimentado de pessoas embarcando – cerca de 16 mil pessoas passam pelo local.





Segundo a Socicam, empresa que gere o terminal, 261 carros extras foram colocados para o período. Os destinos mais procurados são Corumbá, Cascavel, Ponta Porã, Goiânia (GO) e São Paulo (SP).





Para receber viajantes, o quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção recebe um reforço de acordo com a demanda.





A administração também alerta que a programação dos ônibus pode sofrer modificações para que o terminal consiga atender o aumento da movimentação com os carros extras.





A Socicam lembra que é essencial que todos os passageiros, até mesmo as crianças, apresentem documento de identificação original e com foto na hora do embarque. A partir dos 16 anos de idade, o passageiro pode viajar totalmente desacompanhado. Já os menores de 16 anos precisam de autorização para viajar. Mais informações no site www.tjms.jus.br , em Informações / Autorização de Viagem para Crianças e Adolescentes





As empresas de ônibus permitem até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão por passageiro. É recomendável que as malas sejam etiquetada com o nome completo e telefone facilita do viajante, para facilitar em casos de perda ou esquecimento.





Passagens compradas pela internet ou em agências devem conter o selo de embarque, caso não haja, a pessoa deve passar na bilheteria da empresa para retirar. Para evitar transtornos, a orientação é que o passageiro chegue ao terminal com pelo menos uma hora de antecedência ao embarque.





Em casos de desistência ou impossibilidade de viajar, a remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.





Por: Anahi Zurutuza