CAPITAL| Com movimento fraco, lojistas dizem que nem parecia Natal no Centro

Nos dias que antecederam o feriado, segundo a CDL, foi registrado um crescimento de 6,5% nas vendas

Depois do feriado, o movimento no comércio do centro de Campo Grande continua pequeno (Foto: Marcos Maluf)

As vendas na véspera e no dia de Natal (24 e 25) não foram as esperadas pelos comerciantes do Centro de Campo Grande. Com o movimento fraco, para os lojistas, a principal data comercial do ano em 2020 teve um balanço como um dia normal.





“Parece que não foi Natal, parece que foi um dia normal de vendas”, avaliou a proprietária e gerente de uma joalheria, Dora Gomes. Ela aponta que no feriado não houve procura para a compra de presentes. “O serviço que mais teve procura foi o de conserto”, detalha.





Menos de um mês após a inauguração da 14 de Julho, a proprietária da Joalheria afirma que as pessoas ainda não acostumaram com a rua. “Esse público foi para os shoppings e não voltou a comprar aqui”, disse.





Segundo a gerente de uma loja de roupas, Marli Pires, as vendas do Natal neste ano foram abaixo do esperado e menor que o ano passado. “A expectativa com a inauguração da 14 era de aumento nas vendas. Durante o feriado tinham muitas pessoas passeando na 14 de Julho, mas poucas estavam dispostas a comprar”, avaliou.





Ela explicou que a loja chegou a contratar mais funcionários. “Não contratamos por causa do número de vendas, mas sim por causa do horário estendido”, explica.





A gerente de uma loja de calçados, Cleide Rodrigues, também avaliou o balanço do Natal como negativo. “As vendas estavam baixas. Achamos que ia acelerar quando chegasse perto da véspera do Natal, mas foi o contrário, as vendas diminuíram”, disse.





Depois do feriado, a expectativa para a gerente é para o período tradicional de trocas, entre hoje e o fim de semana. “Esperamos vender quando as pessoas vão trocar os presentes, porque normalmente, após esse período as vendas caem”, disse.





Movimento antecipado – Nos dias que antecederam o feriado, a movimentação foi positiva segundo o balanço parcial da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas). O presidente da CDL de Campo Grande, Adelaido Vila, adiantou que entre os dias 13 e 23 de dezembro foi registrado um crescimento de 6,5% em comparação com o ano passado.





“Nossa expectativa era chegar a um crescimento de 10%, mas só vamos mensurar isso com o balanço final nos próximos dias”, disse. Segundo ele, o índice foi quase o dobro do registrado em 2018, quando o crescimento nas vendas foi de 3,5%.





“Para nós essa prévia foi positiva, já significa um crescimento”, avaliou. “Está melhorando, não é no ritmo que a gente gostaria, mas já percebemos a melhora”, completou.





Por: Fernanda Palheta e Danielle Matos