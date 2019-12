Jovem morre ao ser arremessado de carro durante capotagem na BR-060

Outras três vítimas ficaram feridas no acidente, que é investigado pela Polícia Civil da cidade

Veículo ficou virado em meio a uma plantação de soja (Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros)

William de Araújo Benites Nogueira, de 23 anos, morreu após ser arremessado de um carro durante uma capotagem na BR-060, entre Sidrolândia e Nioaque, na manhã desta quinta-feira (26). Outras três pessoas ficaram feridas no acidente.





Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu aproximadamente 3 quilômetros do trevo de acesso para Maracaju e Nioaque. As quatro vítimas estavam em um Fiat Siena e seguiam em sentido a Nioaque, quando o condutor, de 22 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou nas margens da rodovia, em uma plantação de soja.





Segundo o site Região News, William estava no banco de trás do veículo e foi arremessado durante a capotagem. Ele foi encontrado a cerca de 30 metros do Siena e morreu antes de receber socorro.





O motorista, identificado como Gustavo Prado Rodrigues, e as duas passageiras, Carolina Aguilar da Silva e Taynara Barbosa de Freitas, ambas de 21 anos, ficaram feridos e foram socorridos para o hospital de Sidrolândia. Caso foi registrado como morte a esclarecer e lesão corporal culposo da direção de veículo automotor.





Por: Geisy Garnes