Veja os prêmios e números da sorte do sorteio da Quina

A Quina é um dos jogos de loteria mais conhecidos no Brasil, onde você pode ganhar prêmios interessantes e ter sempre a chance de ganhar o primeiro prêmio. O jogo é simples e não requer muitos conhecimentos técnicos, e pode habilitar qualquer brasileiro a jogar e ganhar milhões de reais em apenas alguns momentos.

Se você não conhece o jogo da Quina, ou não se lembra dele, conheça um pouco da história e do que está perdendo:





Como começou o jogo da Quina?





O primeiro concurso da Quina foi realizado em 1994, há quase 30 anos, sendo que esse é um concurso realizado pela Caixa Econômica Federal. Para ganhar na Quina, você tem apenas que acertar nos números corretos, sendo que o “apenas” é onde reside a dificuldade, já que nem sempre se consegue acertar no resultado da quina devido a serem muitos. Desde que a Quina começou, os brasileiros apostaram muito nesse jogo nas loterias físicas e depois mais tarde em serviços online para que as apostas da Quina fossem mais facilmente feitas em qualquer hora e qualquer lugar.





O sorteio especial da Quina





A Quina tem um sorteio especial de São João, feito sempre no final de junho de cada ano, mas neste ano cai em um sábado, Dia de São João. Esse sorteio especial na época de São João é mais um incentivo para conseguir ganhar o prêmio máximo. O valor que a Quina pagou mais alto não foi há muito tempo, num total de R$ 204.813.741,28 milhões no ano de 2021, ano em que muitos brasileiros ficaram em casa cuidando da sua família em um tempo difícil. Considerando esse valor, os brasileiros estão já de olho no grande prêmio deste ano, que será de R$ 200 milhões, mesmo valor pago em 2022, valor esse já confirmado pela Caixa.





O resultado do ano passado





No ano passado, os números foram 35, 36, 49, 75 e 80. Neste ano, você pode ser quem acerta nos números corretos. Para isso, basta você apostar no concurso 6172 e tentar a sua sorte. Sabendo que caso ganhe algum prêmio significativo, a nossa recomendação é colocá-lo em uma conta poupança onde pode ganhar um rendimento passivo interessante e tentar realizar os seus sonhos.





Aumentando suas chances na Quina





Não podemos aumentar a sorte, porque isso é uma chance imprevisível, mas podemos aumentar a chance de você ganhar fazendo algumas coisas que estão ao seu alcance. Em primeiro lugar, faça suas apostas regulares, pois participar de forma consistente nos sorteios da Quina aumenta suas chances de acertar os números. Por isso, estabeleça uma estratégia de jogo e mantenha-se fiel a ela. Os desdobramentos também são formas de aumentar as suas chances, pois são técnicas que permitem ampliar o número de dezenas apostadas sem aumentar o valor da aposta. Com essa estratégia, você tem mais combinações de números em jogo, aumentando suas chances de acerto.





Por fim, participar de bolões é uma maneira econômica de aumentar suas chances de ganhar. Ao jogar em grupo, você divide os custos com outros apostadores e, caso o grupo seja premiado, o prêmio também é dividido entre os participantes.