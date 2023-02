Junte-se ao Carnaval do RIO no BC.GAME para ter a chance de ganhar até $1.200.000

O BC.GAME está juntando-se ao seu novo embaixador, o jogador de futebol profissional David Luiz, para trazer o Carnaval do RIO para a comunidade de entusiastas de cripto-cassinos. Com um enorme prêmio de $1,2 milhão em disputa, e prêmios semanais em dinheiro, este é um evento que nenhum apostador vai querer perder neste início de 2023. Para facilitar o acesso aos jogadores, a plataforma criou uma página dedicada ao evento acessível aqui: https://rio.bc.game/





Evento de Carnaval chega a US$1,2 milhão em prêmios





O ‘Carnaval do RIO’ oferece aos jogadores a chance de ganhar moedas ‘RIO’ para concorrer ao enorme prêmio total de $1,2 milhão oferecido pelo evento. As moedas RIO são moedas exclusivas criadas para o evento de carnaval da marca e podem ser obtidas, principalmente, por meio de depósitos ou apostas dentro do período válido.





Cada $1 depositado concede 1 moeda RIO. De acordo com os termos e condições do evento, todos os valores depositados devem ser apostados para que o jogador seja elegível a ganhar as suas moedas





RIO correspondentes – lembrando que ganhar mais moedas oferece aos jogadores maiores participações na premiação do evento.





Os jogadores também podem coletar moedas RIO por outros meios, como logins diários e ao convidar amigos para participar da festa. O evento começa em 17 de fevereiro de 2023 (00:00 UTC+0) e vai até 16 de março de 2023 (23:59 UTC+0).





Prêmios semanais em dinheiro para jogadores do BC.GAME





A moeda RIO não serve apenas como moeda especial a ser obtida durante o evento para ganhar cotas na premiação final. Os jogadores também podem usar suas moedas RIO acumuladas para resgatar prêmios semanais em dinheiro por BC Dollars (BCD), onde 1 BCD equivale a 1 USD – mais detalhes sobre a conversão estarão disponíveis na página oficial do evento.





As moedas RIO trocadas por BCD serão imediatamente queimadas após o resgate. Os prêmios resgatáveis semanalmente são atualizados todas as sextas-feiras às 00:00 AM (UTC+0) durante todo o período, permitindo que os jogadores ganhem até $600 todas as semanas até o fim oficial do evento. Se os jogadores quiserem ganhar prêmios maiores, eles têm a opção de esperar para ter uma chance de ganhar uma parte do prêmio total de $1,2 milhão.





“Bons tempos estão por vir para nossa comunidade de cripto-cassino! O ‘Carnaval do RIO’ é apenas o começo de um conjunto maior de oportunidades de jogos e apostas que preparamos para 2023. É hora de ampliar seus horizontes no mundo dos jogos, onde você pode desfrutar de recompensas e experiências de apostas inesquecíveis”, Coco, o famoso mascote do BC.GAME.





Para saber mais sobre o ‘Carnaval do RIO’, acesse https://rio.bc.game/





Sobre BC.GAME