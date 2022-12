A Seleção Brasileira de Futebol Feminino será a Favorita na Copa do Mundo de 2023?

O futebol é uma paixão nacional e essa história não é de hoje. Aliás, normalmente essa paixão é transmitida entre familiares, e desde cedo os brasileiros crescem com um “time do coração”, ainda que no início muitos não saibam do que se trata. Com o passar do tempo e com a evolução da tecnologia, o que era bom se tornou ainda melhor e, hoje em dia, é possível acompanhar jogos com muito mais facilidade.





A Copa do Mundo é um exemplo de campeonato que movimenta o país e, agora que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de futebol masculina, mesmo após a torcida de todo o país, inclusive com o apoio da seleção feminina de futebol , cabe aos torcedores se reerguerem e se focarem numa questão importante: a seleção feminina que disputará o Mundial em 2023 e tem grandes chances como favorita.





Futebol: coisa de meninos?





Já vai longe o tempo em que o futebol era apenas associado a “coisas de meninos”. Hoje em dia, o público interessado pela “arte” é muito variado. As mulheres se tornaram grandes espectadoras de futebol, inclusive, acompanhando todas as notícias em plataformas como a www.oesporte24.com.br , indo aos jogos, acompanhando as transmissões pela televisão etc. Além disso, há as que vão além: não apenas acompanham os jogos dos seus times favoritos e do Brasil, mas também são jogadoras e praticantes do esporte.





O número de mulheres profissionais de futebol só aumenta a cada dia e inclusive muitas meninas são tomadas pelos grandes exemplos de que o Brasil dispõe atualmente. Atualmente, o público feminino entende tudo de futebol, e é claro que todo esse interesse se reflete no bom desempenho da seleção feminina brasileira de futebol.





Desempenho da seleção feminina





O desempenho da seleção feminina tem sido notável, basta analisar as últimas competições das quais o Brasil participou e pensar no quanto o futebol feminino amadureceu nos últimos anos, tanto a nível de popularidade quanto a nível de técnica. Se no início a fama do país era exclusivamente dedicada aos jogadores do futebol masculino, hoje em dia a situação é bem diferente. Há nomes do futebol feminino que têm levado o Brasil em destaque ao redor do mundo — inclusive entre as melhores jogadoras da modalidade — e é fácil ver camisas da seleção verde e amarela espalhadas por aí com nomes de jogadoras da modalidade de futebol feminino atrás.





Grande responsabilidade





A seleção feminina brasileira tem uma grande responsabilidade, principalmente de caráter “emocional” com o público brasileiro que é tão apaixonado pela categoria. Agora que os brasileiros não conseguiram o tão sonhado título Mundial em 2022 com a seleção masculina, nada mais justo do que lutarmos com todas as forças para apoiarmos a seleção feminina em 2023, para conseguirmos “lavar a alma” e finalmente soltar o grito de Campeão do Mundo. Marta e Formiga, jogadoras famosas na seleção, são nomes que facilmente vêm à cabeça dos brasileiros quando pensam em um título mundial, uma grande responsabilidade, mas que nem de longe é maior do que as jogadoras podem suportar, dado o talento delas.





O que vem no futuro





O futebol não acontece do dia para a noite, pelo menos, os grandes jogadores levam muito tempo para que consigam se transformar em craques — e muita dedicação. O futuro do futebol feminino é muito parecido com o do masculino. Assim como o Atlético Mineiro tem garimpado jovens, é essencial que outros clubes façam o mesmo para que as camadas de base sejam construídas. Desta forma, as previsões para o futuro tanto do futebol feminino como masculino no país serão as melhores possíveis, não apenas para o ano de 2023, mas para todos os outros.