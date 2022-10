Como estão se preparando as equipes do Equador e da Argentina para a Copa

A Copa de 2022 é o evento mundial mais aguardado dos últimos tempos. Após um longo e tenebroso período marcado pela pandemia de Covid-19, esse é o primeiro grande evento de porte internacional em que as restrições sanitárias serão mínimas.





A América do Sul chega na competição representada por quatro times: Brasil, Uruguai, Argentina e Equador. Muito se fala sobre as expectativas para nossa equipe verde e amarela, mas no texto de hoje eu vou dar foco aos nossos rivais argentinos e equatorianos.

Como o Equador está se preparando para a Copa?





Até pouco tempo atrás, a participação do Equador na Copa estava em xeque. Isso porque o Chile alegava que o time tinha feito uso irregular de um jogador, Byron Castillo. A acusação era que o atleta tinha nascido na Colômbia e não no Equador.





A FIFA acabou desconsiderando as acusações e manteve a vaga do Equador na competição, mas esse começo pode ter afetado a moral do time. Para aqueles que buscam como apostar na copa do mundo , os ocorridos antes das disputas sequer começarem tiveram impacto.





Apesar de tudo isso, o time equatoriano segue de cabeça erguida. Durante a fase eliminatória da Copa 2022, a equipe fez uma campanha surpreendente, derrotando rivais considerados mais fortes, como Colômbia, Chile e o Peru.





Os resultados foram 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, o suficiente para garantir uma vaga na Copa do Mundo. Considerando que a primeira competição internacional da equipe ocorreu só em 2002, os resultados obtidos pelo time nos últimos 20 anos são impressionantes.





Adicionando ainda mais pressão, o Equador disputará a partida inaugural dessa Copa , jogando contra o Catar, os anfitriões. Além dele, é esperado que o time latino dispute a fase de grupos (na qual faz parte do Grupo A) também contra a Holanda e o Senegal.

Como a Argentina está se preparando para a Copa?





A rivalidade entre o Brasil e a Argentina é histórica. A regra entre os brasileiros fãs de futebol é clara: se a Argentina jogar, nós torcemos contra. Esse sentimento, porém, não foi suficiente para impedir que os “hermanos” levassem o título da Copa América de 2021.





A vitória veio após um jejum de quase três décadas sem conquistas relevantes no esporte, mas teve um gostinho doce. Em disputa contra o Brasil no Maracanã, a Argentina venceu por 1 a 0, celebrando a sua recolocação como gigantes no cenário futebolístico internacional.





E a Copa América não é a única conquista atual do time argentino. Os hermanos são a equipe mais invencível da atualidade, disputando 31 partidas consecutivas sem nenhuma derrota. Por conta disso, eles estão entre os favoritos para vencer a Copa.





Se a Argentina ganhar a Copa desse ano, esse será o seu terceiro título. As vitórias anteriores vieram em 1978, onde o time disputou em seu próprio país; e em 1986, na competição realizada no México. Os hermanos também tiveram um vice-campeonato recente, em 2014.





Na fase de grupos, a Argentina enfrentará a Arábia Saudita, a Polônia e o México, dentre os quais o país latino é o seu maior desafio. Sendo essa a última Copa de Lionel Messi e a primeira disputada após a morte do ídolo Maradona, a pressão para uma vitória é alta.





Como podemos ver, existe uma grande disparidade na maneira como a Argentina e o Equador se preparam para a Copa. Enquanto nossos hermanos carregam um legado invejável, os equatorianos buscam provar o seu valor dentro do futebol.