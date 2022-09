Os jogos de caça-níqueis mais esperados do Outono

Peaky Blinders 2





Peaky Blinders é uma série extremamente famosa da atualidade e fala sobre uma gangue da Inglaterra no ano de 1919. A Pragmatic Play conseguiu fazer uma adaptação da série para o jogo de caça-níquel Peaky Blinders e, com o sucesso do jogo, surgiu a possibilidade de fazer a segunda fase do jogo.





O caça-níquel tem na sua programação a possibilidade de ser lançado já no dia 22 de setembro, com um RTP de até 96,52%, o que é muito bom para um caça-níquel. Para aqueles que não sabem, o RTP significa o Retorno para o jogador, ou seja, quando de retorno os jogadores vão ter em relação a todas as apostas feitas naquele jogo. Quanto maior o RTP, melhor para os jogadores. Um RTP entre 95 e 96% já é considerado muito bom, acima disso, é realmente ótimo.





A volatilidade do jogo é alta, o que significa que os jogadores ganham menos vezes mas cada ganho normalmente é grande. São 10 linhas de pagamento com ganho máximo de 21.600 vezes o valor da aposta.





Fortune Rewind





Fortune Rewind é um caça-níquel da Play’n GO que será lançado em 29 de setembro de 2022. O jogo permite um prêmio de até 5.000 vezes o valor apostado, sendo que as apostas variam entre 0,10 e 100 moedas a cada giro. É possível que o jogo tenha o recurso de giros automáticos e rodadas grátis, que são conhecidos dentro da Play’n GO.





A volatilidade é alta e o RTP é de cerca de 96%, o que é considerado muito bom. São 20 linhas de pagamento no total e os jogadores poderão aproveitar do tema de fantasia e mistério.





Spinions Game Day





Apesar de ser um dos caça-níqueis mais pedidos, por incrível que pareça não é tão comum encontrar caça-níqueis com tema de futebol. O Spinions Game Day veio para saciar essa vontade dos jogadores apaixonados pelos dois mundos, o dos cassinos e o das apostas esportivas. O jogo deve ser lançado pela Quickspin no começo de outubro, mais especificamente no dia 4 e já está sendo visto como um dos mais populares de 2022.





Serão 10 linhas de pagamento e os jogadores aproveitarão de uma grade 5x3, bem comum nos caça-níqueis. A volatilidade é alta e os jogadores poderão aproveitar de um RTP de 96,08%.





O design do jogo terá um pouco o estilo Fifa, com jogadores retratados como desenhos animados e um campo verde será a base do jogo. As apostas serão feitas com moedas entre 0,10 e 100 por giro, o que permite apostas pequenas mas também robustas, dependendo da vontade do jogador.





Arctic Sorcerer Gigablox





A ReelPlay estudou bastante para criar o Arctic Sorcerer Gigablox, um jogo de fantasia mais puxado para o nórdico. O jogo será lançado no dia 3 de outubro e contará com 50 linhas de pagamento, o que é uma grande vantagem para os jogadores.





A grade será 6x5 e os jogadores poderão fazer apostas que irão variar entre 0,5 e 50 moedas a cada giro.





A volatilidade do jogo é média e o RTP é de 96,20%, o que é muito bom para um jogo de caça-níquel, principalmente com essa quantidade de linhas de pagamento.





O ganho máximo dos jogadores chega a 4.720,7 vezes o valor apostado e 80 rodadas grátis podem ser dadas aos usuários.





Gold Mine Stacks





A Nailed It! é uma nova desenvolvedora de jogos que parece ter chegado para animar bastante os jogadores. A empresa criou o slot Gold Mine Stacks que, como o nome fala, é um jogo focado na mineração.





O RTP do jogo é de 96% e a volatilidade alta.





ImmorTails of Egypt





Os jogos com temática no Egito antigo talvez sejam os mais populares quando se fala de jogos de caça-níquel. O ImmorTails of Egypt é mais um jogo nessa linha lançado pela Play’n GO. São 20 linhas de pagamento no total, com 5 rolos e um ótimo RTP fixo de 96,20%.





O prêmio máximo para o jogo é de até 5.000 vezes o valor da aposta e os jogadores poderão apreciar um caça-níquel com tecnologia de ponta, além de um design bem vibrante, o que é típico da Play’n GO.





A estreia do jogo está marcada na programação da empresa para acontecer no dia 22 de setembro de 2022.