Dúvidas frequentes sobre as casas de apostas

O mundo das apostas tem conquistado cada vez mais clientes. Todos os dias, inúmeras pessoas se cadastram em casas de apostas , buscando lucrar com seus palpites.





Apesar da grande quantidade de pessoas entrando nesse mundo, você precisa saber que esse tipo de investimento pode causar certas dúvidas, principalmente aos novos usuários. Se você se enquadra nesse cenário, preparamos para você alguns esclarecimentos que vão abrir sua mente para começar a realizar apostas.





Leia este texto até o final para tirar todas as suas dúvidas.





O processo é ilegal?





Não. Por muito tempo no Brasil, as apostas foram consideradas ilegais. Contudo, desde 2018, foi aberta uma brecha na legislação, constatando que as apostas esportivas e em jogos de cassino online , realizadas através da internet, não apontariam nenhuma ilegalidade quando realizadas.





O que acontece é que as apostas físicas, no Brasil, só são permitidas quando realizadas pela Loteria Federal. Por esse motivo, não há nenhum site de apostas que opere com sede oficial no País; logo, as casas ficam alocadas em federações onde essas atividades são permitidas, fazendo com que os palpites sejam feitos por meios legais.





Como funciona o pagamento e o saque





Geralmente, os sites de apostas estabelecem um valor mínimo para depósito, fazendo o mesmo para o saque. Basta você definir um valor, gerar um boleto e realizar a transferência através do seu banco.





Mas é bom ressaltar: seu depósito deve se enquadrar no valor mínimo; se você quiser realizar apostas no Brasileirão, por exemplo, e quiser apostar 10 reais em apenas um jogo, mas o mínimo para depósito for 50 reais, será esse valor que você deverá transferir.





O que são as odds?





É bem simples entender como funcionam as odds nas apostas. Elas são as cotações de cada time, que indicam a sua probabilidade e o quanto você receberá em caso de acerto.





Imagine que você irá fazer uma aposta na Premier League e queira investir 20 reais no Manchester City, que tem uma odd de 1.50. Esse valor indica que há uma maior tendência do time vencer a partida; caso aconteça você faturará 10 reais de lucro, com 30 reais no total. Matemática básica.





Só tem futebol em uma casa de apostas?





Não. Há uma variedade enorme de esportes para fazer. Além disso, se você não quiser realizar apostas esportivas bônus , pode optar pelo cassino online, palpites em entretenimento, como o Big Brother Brasil, e muitas outras opções.





Há muitas alternativas para ganhar dinheiro, basta montar a estratégia certa, manter a cautela em todas as apostas e, o mais importante de tudo, nunca deixar de se divertir.