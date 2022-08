Os amantes de apostas esportivas já conhecem bem as grandes ligas. Mas para variar um pouco, venha conhecer algumas dicas e ligas menores boas para apostar





Dicas de campeonatos de menor expressão para apostas





Todo fã de apostas fica de olho na agenda de jogos semanal, para se planejar e bolar uma estratégia de palpites. Apostas na Champions League, Libertadores, Brasileirão e as cinco grandes ligas europeias são as opções mais procuradas pelos usuários em todas as casas de apostas





Mas, você já pensou em fugir do tradicional e palpitar em ligas um pouco menos tradicionais e expressivas? Afinal, os sites de apostas apresentam campeonatos do mundo inteiro, tanto de divisões de primeiro escalão, quanto os times menos valorizados no país.





Vamos mostrar algumas opções de ligas fora do radar do grande público e algumas dicas para as apostas.





Dicas e atenções a serem tomadas





Por não serem ligas extremamente conhecidas, é necessário um estudo maior sobre o campeonato e as equipes que o disputam. Apostar sem conhecimento é inviável, por isso, não esqueça de ir atrás dos dados. Dessa forma, você verá que suas apostas de futebol podem render um bom retorno, já que o possível equilíbrio do campeonato propicia odds um pouco mais altas.





Dito isso, vamos citar alguns campeonatos que podem ser explorados:





Major League Soccer (MLS) — Campeonato americano





A MLS é uma liga relativamente nova. Sua primeira edição foi apenas em 1996, mas começou a ser acompanhada por um público maior apenas em meados da década de 2010. A liga é extremamente equilibrada, principalmente financeiramente, já que há um teto salarial para as equipes. Isso pode render bons palpites em apostas esportivas





Entretanto, a balança se desequilibra pelo fator do mandante, muito importante em muitos campeonatos no mundo. As torcidas fazem uma bela festa no estádio, fazendo com que o time da casa esteja muito motivado para vencer a partida.





Alguns times para ficar de olho:





● Los Angeles Galaxy;





● Los Angeles FC;





● Atlanta United;





● Philadelphia Union.





Eredivisie — Campeonato Holandês





A Holanda é o país de um tetracampeão da Liga dos Campeões: o Ajax. A força do clube faz com que ele sempre entre como o favorito na competição. No entanto, a disputa por uma vaga nas competições internacionais é forte, com pelo menos seis times na briga frequente. É uma ótima liga para análises e apostas online em futebol.





Além do Ajax, veja alguns time que buscam protagonismo:





● PSV;





● Feyenoord;





● Twente;





● AZ Alkmaar;





● Vitesse;





● Utrecht.





Super Lig — Campeonato Turco





O campeonato turco é fomentado por muita rivalidade e paixão. Sem contar no nível de equilíbrio técnico do campeonato. Em determinado momento, perto do final do torneio, a distância do 2° para o 7° colocado, havia uma diferença de apenas nove pontos. Ou seja, em apenas três jogos, tudo pode mudar.





Analisar bem as partidas da Turquia pode render ótimos palpites em seu site de apostas, além da ótima experiência ao assistir aos jogos. Apostar no campeonato turco é diversão pura, assim como jogar no cassino online





Aqui estão os times que podem render bons palpites:





● Galatasaray;





● Besiktas;





● Fenerbahçe;





● Trabzonspor;





● Ístanbul Bașakșehir.