As odds médias do grupo C da Copa do Mundo





Para quem é fã de apostas esportivas , a Copa do Mundo pode representar um mês inteiro de palpites, uma boa chance de levantar dinheiro e de um futebol mágico. Afinal, o espírito de Copa se inicia nas eliminatórias e vai se intensificando conforme o início da competição está perto de chegar, principalmente em época de sorteio.





E por falar em sorteio, o chaveamento do Mundial de 2022 reservou um grupo muito equilibrado aos apostadores, com clássico latino-americano e um duelo de melhores jogadores do mundo. Estamos falando do grupo C. Se você quer obter dicas e análises para apostar nessas seleções, continue lendo até o final para se manter informado.





Argentina





A Argentina do técnico Lionel Scaloni terminou as eliminatórias sem perder nenhum jogo. Os argentinos ainda têm um jogo a cumprir com a seleção brasileira, é verdade, mas fora isso, a última derrota foi apenas em julho de 2019, quando perdeu para o mesmo Brasil na semifinal da Copa América.





Essa sequência invicta faz com que o time de Lionel Messi chegue motivado para conquistar o terceiro título mundial. Apostar na Argentina como campeã na Copa do Catar 2022 pode render um bom dinheiro, já que as casas de apostas enxergam que Inglaterra e Espanha podem estar a frente nessa briga.





Por este fato, as odds médias para o título argentino estão no valor de 10,5.





México





A seleção mexicana, por mais que nunca tenha conseguido grandes feitos, costuma sempre incomodar. Em 2018, por exemplo, foi responsável por eliminar a Alemanha (campeã mundial da época) na fase de grupos.





Na Copa de 2014, esteve no grupo do Brasil. Em um jogo em Fortaleza, segurou um empate sem gols, em uma atuação memorável do goleiro Ochoa, que provavelmente estará na Copa de 2022. Por mais que os argentinos sejam um dos favoritos da Copa do Mundo, é de se esperar que terão muito trabalho com o México.





Quem apostar nos mexicanos como campeões, verá que as odds médias para o título estão no valor de 122,0.





Polônia





Por ter sido sorteada neste grupo, a seleção polonesa tornou possível o duelo entre os dois últimos ganhadores do prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA: Lionel Messi e Robert Lewandowski. A Polônia já teve dias melhores, mas ainda tem muita força para incomodar os gigantes.





O grande confronto dos poloneses é contra o México; isso se vê por conta do equilíbrio das odds para o título, que estão na média de 126,0.





Arábia Saudita





Para quem pensa em investir em apostas de futebol na Copa do Mundo, esqueça a Arábia Saudita. Os árabes deram o azar de serem sorteados em grupo muito forte; fica difícil imaginar que eles tenham condição de fazer pelo menos um ponto.





Por esse motivo, não é de se esperar que os sauditas sejam os campeões. Mas, para quem quiser arriscar, os sites de apostas estão pagando, em média, 431 vezes mais o valor da aposta.





Prognóstico de classificação do grupo C





O equilíbrio do grupo C pode render ótimos jogos na Copa do Mundo, em novembro, além de muito dinheiro para quem se dedicar a estudar as equipes. Palpitar nesse grupo, além de ser rentável, pode ser divertido como apostar em jogos de cassino online





Vamos as odds médias de classificação no grupo C:

Argentina — 1,07;

México — 1,83;

Polônia — 1,83;