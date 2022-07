Os esportes mais populares em casas de aposta

Já não é novidade para ninguém que o mercado de apostas esportivas se tornou uma indústria bilionária no Brasil, milhares de novos apostadores surgem todos os dias para aproveitar as centenas de oportunidades de ganhos que as casas de aposta oferecem, além de uma variedade de bônus, serviços e ferramentas que visam melhorar a experiência destes usuários.





Outro grande exemplo da variedade que o mercado de apostas esportivas pode oferecer, são as modalidades e esportes disponíveis para aposta. Dentro de cada uma delas, existem diversos campeonatos e torneios que o apostador pode escolher para fazer os seus palpites.





Mas, será que todos estes esportes são uma boa escolha estratégica para ter ganhos consistentes? A resposta é que, nem sempre. Por isso existem os esportes mais populares, pois, geralmente são os que trazem melhores resultados.





E, para que você não fique perdido no momento de escolher, separamos os esportes mais populares em casas de apostas aqui neste artigo.





TOP 3 Esportes mais populares em casas de aposta





Um dos assuntos mais controversos no mundo das apostas esportivas, é sobre as vantagens de se escolher esportes mais populares para aposta. Enquanto uns apontam que muitos esportes exóticos e menos procurados podem trazer melhores resultados, outros dizem que os esportes populares podem trazer maior consistência nos resultados.





De qualquer forma, é sempre muito importante manter uma rotina de apostas nestes esportes populares que falaremos logo abaixo:





Futebol





O primeiro lugar e esporte mais popular em casas de apostas não é surpreendente, já que o futebol é o esporte mais popular do mundo. E, justamente por isso, é a principal escolha entre os apostadores, afinal nós sabemos bem que, para apostar em um esporte é preciso conhecê-lo bem para ter bons resultados, e o futebol esteve presente na vida de muitos desde que eram crianças.





Por isso, muitos estão inconscientemente mais capacitados para fazer palpites neste esporte que acumulou fãs em todo o mundo e apresenta os campeonatos mais assistidos, além do faturamento anual que apresenta números astronômicos cada vez maiores a cada ano.





Corrida de cavalo





Aqui temos uma grande surpresa para a grande maioria que estão um pouco alheios à história das apostas esportivas. Mas, quem conhece bem esta história, sabe que a corrida de cavalos foi o primeiro esporte que iniciou o mercado de apostas há mais de cem anos atrás.





O esporte manteve a sua popularidade por várias décadas, mas a internet trouxe novas possibilidades e oportunidade de apostar em diferentes esportes que se destacaram mais no cenário internacional.





Tênis





Em terceiro lugar, temos o tênis. Muitos ainda acreditam que o basquete seria o terceiro mais popular, mas a verdade é que o alcance internacional do basquete ainda é mais limitado se comparado com o tênis. Este esporte apresenta algumas características bem diferentes do futebol, por exemplo, que influenciam diretamente na forma que o apostador faz os seus palpites.





Como o fato de que este é um esporte individual, ou seja, dois atletas se enfrentam sozinhos. Desta forma, o resultado da partida está muito mais relacionado a um atleta do que a uma equipe, como acontece no futebol.





Concluindo





Todo apostador deve ter em mente que, para ter uma jornada de resultados consistentes em apostas esportivas, é necessário escolher esportes que tragam maiores chances para isso. Por isso, você pode escolher entre os três mais populares que apontamos acima, ou entre os próximos na lista que também apresentam números como o basquete e o boxe.