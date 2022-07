As odds médias do grupo E da Copa do Mundo

Há quem diga que, no sorteio da Copa do Catar 2022, não houve nenhum chaveamento que poderia ter sido definido como o “grupo da morte”. Porém, se tem um grupo que pode levar mais destaque pela força das seleções, esse grupo é o E, o único grupo da Copa com dois campeões mundiais.





Se você está de olho na Copa do Mundo para investir em apostas esportivas e está em busca de uma chave forte, vamos te apresentar uma análise do que pode vir pela frente no grupo E. Continue lendo até o final para ter mais informações.





Espanha





Após terem sido campeões na África do Sul, em 2010, os espanhóis não convenceram nas Copas seguintes. Foram eliminados na fase de grupos em 2014 e caíram nas oitavas-de-final para a Rússia, que jogava em casa , em 2018.





Por isso, houve uma reformulação na seleção da Espanha. O técnico Luis Enrique, que fez história no Barcelona, foi chamado para dar vida nova à “Fúria”. Em 2021, a seleção espanhola foi finalista da Liga das Nações e semifinalista da Eurocopa. Além disso, os garotos da Espanha chegaram até a final das Olimpíadas, quando perderam para o Brasil.





Não dá para descartar optar pela Espanha nos palpites da Copa do Mundo. Para quem quer apostar na Espanha como a campeã, as odds médias são de 9,0.





Alemanha





Assim como a seleção da Espanha, os alemães também vivem um processo de reformulação. Após a saída do técnico campeão de 2014, o comando da equipe foi assumido por Hans Flick, campeão da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique em 2020.





Ninguém queria ter a Alemanha em seu grupo, já que era a seleção mais forte do pote 2 do sorteio. Quis o destino que o confronto de gigantes fossem contra os espanhóis. Todos os fãs de esporte estão aguardando por esse duelo, principalmente as casas de apostas.





O retorno monetário pode ser alto para quem apostar no quinto título alemão. As odds médias estão ótimas, podendo multiplicar em 12 vezes o valor das apostas em futebol.





Japão





A seleção japonesa tem bons nomes, como: Tomiyasu (Arsenal); Minamino (Liverpool); Kubo (Mallorca) e Asano (Bochum). Poderia até causar incômodo na fase de grupos e avançar ao mata-mata. Porém, deu azar de ter que enfrentar duas seleções campeãs do mundo.





Apesar disso, o Japão ainda pode pregar peças, mesmo que as chances de títulos sejam baixas, com odds médias representadas no valor de 231,00. Contudo, por mais que os japoneses possam ser uma surpresa, invista seu dinheiro em um cassino online, que, além de ser divertido, pode render mais facilmente.





Playoff intercontinental — América do Norte e Central x Oceania





Não faremos projeção de títulos para a última seleção do grupo, pois ela ainda não foi definida. Em junho, Costa Rica e Nova Zelândia disputarão a vaga restante do grupo E. Contudo, não há grandes esperanças para nenhuma delas contra as demais seleções.





Possível classificação e odds do grupo E





O grupo E pode ter ótimos jogos e, talvez, algumas surpresas, mas é provável que a lógica prevaleça:





Espanha — 1,09;

Alemanha — 1,12;

Japão — 4,2;

Playoff Intercontinental — 14,0.