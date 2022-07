Acionistas da 888 preparam compra da William Hill

O mercado internacional de jogos online está mudando, e mudando de forma drástica. Afinal, uma das maiores holdings deste mercado está fazendo algumas aquisições bilionárias com o objetivo de se tornar a maior holding deste mercado e consolidar o seu monopólio em diversos submercados que seja direta ou indiretamente afetados pelo mercado internacional.





A holding em questão é o 888 Group, que é dona de marcas grandes como o 888 casino e que possui diversos outros braços industriais e empresariais no mercado de jogos online. Os jogadores podem observar algumas mudanças no cenário internacional este ano graças a uma negociação que estava sendo feita desde 2021.





Neste artigo nós vamos entender melhor o que os acionistas da 888 estiveram preparando e quais os principais detalhes desta negociação.

História da William Hill





A William Hill é uma empresa cotada na bolsa do Reino Unido que foi fundada em 1934 por William Hill como uma empresa agente de apostas. Durante os vários anos de sua existência, passou por diversos donos, incluindo grandes nomes do mercado internacional e holdings que viram o potencial do mercado de apostas britânico, um dos mais desenvolvidos e confiáveis do mundo.





Recentemente, a empresa americana Ceasars dos grandes cassinos de Las Vegas, adquiriu por 2,9 bilhões de libras, todo o negócio da William Hill. Porém, a Ceasars tinha interesse apenas pelos ativos da William Hill nos Estados Unidos, então se colocou à disposição para a venda de todos os outros ativos da empresa. E neste ponto a 888 holdings entrou em cena para fazer a negociação com a empresa americana.

Negociações da 888 com a William Hill





Com alguns meses de negociação, a 888 estava já anunciando os valores totais para a compra de todos os ativos da William Hill, exceto aqueles nos EUA. Após várias revisões na negociação que estava acontecendo desde setembro de 2021, e com uma revisão final dos acionistas da 888 holdings , o negócio foi fechado por 1,95 bilhões de libras esterlinas.





O CEO da 888 se mostrou bem animado com a aquisição e já anunciou também a equipe de direção que cuidará da William Hill daqui para frente. O CEO, Itai Pazner, ainda ressaltou que a aquisição transformou o 888 holdings em um dos maiores operadores de jogos online do mundo, colocando a marca em um patamar maior e que era objetivo de seus acionistas há muitos anos.





Com várias decisões estratégicas, Pazner manteve alguns profissionais em seus cargos da William Hill, que continuarão as suas funções mesmo com a nova direção. E também optou por substituir alguns cargos de direção por profissionais da própria 888 para manter a nova aquisição dentro dos padrões e dos princípios da 888.





De acordo com o CEO, a 888 tem a oportunidade de se transformar com a aquisição, aumentar a sua escala, diversificar os seus serviços e produtos com o objetivo de alcançar novos mercados e, com isso, crescer em direção aos maiores provedores de jogos online do mercado internacional.