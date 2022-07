As odds médias do grupo A da Copa do Mundo

A bola só vai rolar no Catar em novembro, mas os palpites na Copa do Mundo já estão acontecendo nos sites de apostas. As apostas podem girar em torno dos jogos, dos artilheiros, dos classificados em cada grupo ou até quem será o campeão.





O grupo A da Copa do Mundo, por via de regra, é encabeçado pelo país-sede do torneio, que em 2022, será o Catar. Hoje abordaremos a força desse grupo e as probabilidades que as seleções presentes nele tem de se classificar ou até de conquistar o título.





Continue lendo esse texto até o final para obter as melhores dicas para apostar no grupo A da Copa do Mundo.





Lembrete: as odds variam





Neste artigo você vai ver uma média computada das odds de algumas casas de apostas. Essa média foi retirada, pois, cada site tem uma cotação diferente para cada palpite, então abordamos algo que seja intermediário entre elas.





Além disso, com o tempo, essas odds podem ser alteradas, mas talvez não fujam muito do que será citado.





Catar





Por ser o país-sede, como já mencionamos, o Catar ficou no Pote 1 do sorteio, com a maioria dos favoritos da Copa do Mundo. Porém, o país do Oriente Médio só esteve nesse pote pela regra que obriga o país que sedia o torneio a ser cabeça de chave.





Em questão de futebol, o Catar não encanta muito. Apesar do título da Copa da Ásia em 2019 e do terceiro lugar conquistado na Copa Árabe de 2021, os catarianos chegam como azarões do grupo, com odds médias para o título de 251. Com isso, nossa dica é: não gaste dinheiro apostando no Catar; seu dinheiro, nesse caso, pode render muito mais em um cassino online.





Holanda





A seleção holandesa nunca ganhou a Copa do Mundo, mas já chegou até a final três vezes; em 2022, promete incomodar novamente. Com certeza, a Holanda é uma das melhores apostas esportivas da Copa e a melhor do grupo A, apresentando muito mais força que os adversários.





Quem palpitar na Laranja Mecânica como campeã, pode ter a aposta multiplicada em 14 vezes, segundo a média das odds.





Senegal





As seleções africanas sempre trazem brilho para a Copa do Mundo. Em todas as edições, quase sempre há um país da África que leva o maior destaque; em 2022, essa seleção pode ser Senegal. A seleção de Senegal foi campeã da Copa Africana de Nações e promete chegar forte para a Copa do Catar.





Comandados por Sadio Mané, atacante do Liverpool, os senegales prometem entregar muita intensidade em todos os jogos. Uma ótima alternativa para as apostas em futebol.





O retorno pago a quem aposta em Senegal como campeão é 87 vezes maior que o valor da aposta.





Equador





Os equatorianos fizeram uma ótima campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Equador terminou na quarta colocação, deixando Chile e Colômbia fora do torneio, que, no plantel, pareciam mais fortes.





Para a Copa, fica a dúvida se o Equador conseguirá o mesmo bom desempenho contra seleções mais fortes, já que contra Brasil e Argentina, que destoam dos demais países das eliminatórias, obtiveram apenas dois empates e duas derrotas.





As apostas de título do Equador pagam 156 vezes, em média, o valor apostado.





Possível classificação e odds do grupo





Abaixo, apresentaremos uma provável condição final do grupo A, junto do valor médio das cotações para a classificação nos sites de apostas: