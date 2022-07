As odds médias do grupo B da Copa do Mundo

O sorteio da Copa do Mundo mexe com o coração de todos os fãs de futebol, principalmente com os amantes das apostas esportivas, que esperam ansiosamente a definição dos grupos para começar a moldar os palpites para o Mundial.





Neste artigo, traremos as seleções presentes no grupo B, que pode ser muito interessante, por questões geopolíticas entre os países, além de possíveis clássicos locais.





Está querendo ganhar dinheiro nas apostas em futebol durante a Copa? Veja nossa análise sobre o grupo B, as probabilidades de título e as chances de classificação de cada equipe.





Inglaterra





A seleção da Inglaterra entra na competição como um dos elencos favoritos da Copa do Mundo. Surpreendendo na última Copa, na Rússia, a Inglaterra chegou até as semifinais, perdendo para a Croácia; na última Eurocopa, foi finalista e viu a Itália ficar com a taça.





Aos poucos, a nova geração inglesa vem maturando o seu bom futebol e pode ser um bom palpite para quem quer apostar na Copa do Mundo. Nas casas de apostas, as odds médias para quem diz que a Inglaterra será a campeã estão no valor de 7,10.





Estados Unidos





Passando de colonizador, para colônia. Os Estados Unidos voltam a disputar um mundial, após terem ficado de fora em 2018. Não é uma das seleções mais fortes do torneio, é verdade, mas tem um elenco muito mais jovem, que pode render bons resultados.





Os Estados Unidos, além de protagonizarem um confronto de culturas com os ingleses, também irão jogar contra os iranianos. Esses dois países, ao longo da história, têm antecedentes de conflitos e guerras. Esses fatos fazem com que esse grupo seja um dos mais interessantes para ser acompanhado..





Quem apostar nos americanos como campeões da copa pode ter um retorno médio de 104 vezes o valor do palpite.





Irã





O Irã é o famoso “patinho feio do grupo”. Por mais que, no continente asiático, a seleção iraniana seja uma das mais fortes, quando chega na Copa do Mundo não costuma ter brilho algum.





Os sites de apostas estão pagando, em média, 480 vezes mais o valor da aposta, caso o Irã seja o campeão. Mas, não vale o investimento. Use seu dinheiro de forma consciente e divertida e aposte no cassino online, onde você pode se entreter e ganhar bastante dinheiro.





Playoff da UEFA





É um pouco mais difícil definir as odds da última seleção do grupo B, já que ela ainda não foi definida. Devido à invasão russa à Ucrânia, uma das chaves nos playoffs da Europa teve de ser adiada; ainda em jogo estão as seguintes seleções: País de Gales; Escócia e a própria Ucrânia.





Caso esses dois primeiros passem, haverá um clássico local contra a Inglaterra; afinal, esses três países fazem parte da ilha da Grã-Bretanha.





Por fim, essas três seleções, têm essas cotações médias se forem campeãs, quando alguma delas se classificar:





● País de Gales — 263,50;





● Ucrânia — 282,25;





● Escócia — 420,00.





Veja as odds de classificação do grupo B





As cotações médias de classificação do grupo B nos ajudam a perceber qual as seleções prováveis a se classificarem para as oitavas-de-final: