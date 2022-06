Veja a seguir uma sobremesa deliciosa para fazer com biscoito recheado

Quando o assunto é produtos de mercearia , um dos produtos que certamente não podem ficar de fora da lista de compras de muitas famílias, é o famoso biscoito recheado.





A popularidade dos biscoitos recheados não é a toa, isso porque, além de serem alimentos extremamente saborosos, é possível encontrar uma infinidade de sabores, tamanhos e especificações diferenciadas.





Além disso, o biscoito recheado é um ingrediente extremamente versátil e pode ser utilizado em diferentes receitas, cheias de sabor. Por esse motivo, separamos uma sobremesa bastante saborosa para você preparar em sua casa, confira a seguir:





Experimente um delicioso pavê bicolor de biscoito recheado





Quando pensamos em doces e sobremesas , um dos mais tradicionais é o pavê. Afinal, essa sobremesa muito deliciosa pode ser servida após almoços e jantares e até mesmo como lanche da tarde.





A melhor parte, é que existem diferentes versões dessa receita e hoje separamos para você, uma que utiliza biscoito recheado. Incrível, né? Para preparar esse pavê, você vai precisar dos seguintes ingredientes:





Ingredientes necessários para a receita





● 1 lata de leite condensado;





● 1 lata de creme de leite;





● 1 lata de leite integral;





● 1 pacote de biscoito recheado de chocolate;





● 3 unidades de ovo (com as claras e gemas devidamente separadas);





● 7 colheres de sopa de açúcar;





● 8 colheres de sopa de chocolate em pó;





● Chocolate em barra.





Modo de preparo da receita





Primeiramente, com o auxílio de um liquidificador ou batedeira, bata o leite condensado, o leite integral, as gemas de ovo e 1 colher de sopa, até formar uma mistura homogênea.





Despeje essa mistura em uma panela grande e leve ao fogo, mexa sem parar até a massa engrossar. Deixe esfriar. Enquanto esfria, separa as duas partes dos biscoitos recheados.





Transfira o creme branco para uma travessa e coloque os biscoitos sobre o creme. Deixe reservado.





Nesse momento, bata as claras em neve e adicione o restante do açúcar, até obter ponto de suspiro. Misture com muito cuidado o creme de leite e o chocolate em pó.





Quando formar uma mistura homogênea, despeje o creme sobre os biscoitos na travessa e cubra totalmente, com a ajuda de uma espátula ou colher. Envolva a travessa em papel alumínio e leve para o congelador por cerca de 1 hora.