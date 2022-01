Tempo volta a ficar firme neste domingo, mas pode chover a noite

Depois de alguns dias de instabilidade e temporais, o tempo volta a ficar firme neste domingo (2), em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.





Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as instabilidades diminuíram na porção centro-sul das regiões pantaneira, centro-norte, sudoeste e leste do estado. Na porção leste/nordeste, não se descarta pancadas de chuvas bem isoladas.

Campo Grande nesta manhã de domingo ©FRANCISCO BRITTO

Porém, no final da noite de domingo há chance de chuvas na porção sul da região pantaneira devido a passagem de cavado de onda curta (área alongada de baixa pressão) em médios níveis e transporte de umidade.









Por: Joilson Francelino, Subcom