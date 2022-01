HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (2)

Novos rumos e caminhos iluminados para o futuro marcarão este domingo de Lua nova. Aproveite as próximas quatro semanas para impulsionar a carreira com novo empreendimento e mudanças no papel profissional. Escolha de parceiros e associações passarão por revisões, com Vênus retrógrado. O pensamento se voltará para questões coletivas e movimentos sociais.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite a Lua nova em harmonia com seu signo para curtir a natureza, alargar horizontes e aumentar a sintonia com a espiritualidade. O pensamento se voltará para o futuro. Determine metas mais altas na carreira, planeje viagem e mudanças no lifestyle. As próximas quatro semanas também trarão envolvimento com causas coletivas e novos estudos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





A Lua nova revelará sentimentos profundos e incentivará mudanças. As próximas quatro semanas trarão privacidade e mais intensidade na vida íntima. Planos a dois criarão um clima mágico, sonhe com o futuro e deixe a imaginação voar longe. Júpiter trará oportunidades de expansão e evolução da carreira neste novo ano. Abrace uma missão especial.



Câncer - 21/06 a 21/07





Comece uma fase de segurança nas relações e de estabilidade na vida íntima. Esta Lua nova será especial para criar vínculos afetivos e construir relações duradouras. Embarque numa dimensão mais profunda do amor e planeje o futuro. Aproveite as próximas quatro semanas para firmar um relacionamento, disciplinar a rotina, cuidar do corpo e fortalecer a saúde.





Leão - 22/07 a 22/08





A partir de hoje, a rotina poderá mudar e tornar o cotidiano mais gostoso. Aproveite a Lua nova para iniciar atividades diferentes, inovar o trabalho, cuidar da saúde e investir no bem-estar. Mercúrio ampliará o diálogo e o entendimento nos relacionamentos. Crie projetos, aumente a produtividade e planeje o futuro. Júpiter incentivará mudanças e dará novo sentido à vida.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua nova trará mais encantamento pela vida. Aproveite as próximas quatro semanas para curtir prazeres diferentes, momentos mágicos no amor e criar projetos. Surpresas gostosas e convites atraentes virão no pacote. Embarque em novas experiências, viaje, comemore novidades dos filhos e viva cada momento como se fosse único. Cheiro de paixão no ar!



Libra - 23/09 a 22/10





Autoestima e conforto marcarão esta Lua nova que inaugurará uma fase gostosa na vida familiar e cotidiano. Aproveite as próximas quatro semanas para cuidar da saúde, do corpo e das pessoas que você ama. Novos padrões de relação criarão bases afetivas mais fortes. Conversas motivadoras no amor e maior segurança nos relacionamentos darão mais sabor à vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Amplie as comunicações, inicie relações e solte a curiosidade. Esta Lua nova movimentará a vida com novidades e surpresas gostosas. Aproveite as próximas quatro semanas para conhecer lugares diferentes, pesquisar informações sobre um tema de seu interesse e aprender algo novo. Se estiver só, o amor poderá chegar num encontro casual. Dê chances ao acaso!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novo empreendimento poderá nascer de ideias originais que surgirão nas conversas de hoje. A Lua nova trará crescimento financeiro e soluções práticas para vencer os desafios do momento. Aproveite as próximas quatro semanas para construir maior estabilidade material e afetiva. Conforto e segurança virão no pacote. Tome decisões de vida e espere por novas conquistas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Lua nova em seu signo favorecerá novos começos e iluminará caminhos de maior realização pessoal. Aproveite as próximas quatro semanas para criar projetos, estudar, ampliar possibilidades e iniciar novo ciclo de vida. A partir de hoje, Mercúrio equilibrará o orçamento. Novos modelos de negócio e opções de investimentos entrarão no radar. Repense escolhas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Dê atenção aos sonhos, relaxe e cultive a serenidade. A Lua nova trará autoconhecimento e expansão da consciência. Aproveite as próximas quatro semanas para fechar um ciclo e aliviar a carga dos últimos tempos. Momentos de descontração, junto à natureza, serão revigorantes. Objetivos pessoais ficarão mais claros, com a entrada de Mercúrio em seu signo.



Peixes - 20/02 a 20/03





Ingresse num novo grupo, inicie amizades e amplie a participação social. A Lua nova trará encontros estimulantes e associações. Aproveite as próximas quatro semanas para explorar um ambiente diferente, formar equipe ou firmar parcerias. Você poderá se destacar nas redes, nos negócios e brilhar em público. A partir de hoje, Mercúrio aguçará a intuição e acalmará a mente.





Por: ROSA DI MAULO