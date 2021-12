Vereadores aprovam orçamento de R$ 4,7 bilhões para Campo Grande em 2022

Emendas parlamentares consideradas aptas totalizaram R$ 171 milhões do orçamento

Mesa diretora da Câmara Municipal com projeto de orçamento para 2022 ©DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta quinta-feira (16), a LOA (Lei Orçamentária Anual), com orçamento estimado em R$ 4,798 bilhões para a Capital em 2022. As áreas de saúde, educação, urbanismo, assistência social e saneamento são as que receberão o maior volume de recursos.





O projeto que estima o limite financeiro foi aprovado com 172 emendas parlamentares e deverá agora ser encaminhada para sanção do prefeito Marquinhos Trad (PSD) e posteriormente publicado no Diário Oficial.





As emendas parlamentares consideradas aptas totalizaram R$ 171 milhões, representado 8,2% dos valores disponíveis no Tesouro, para destinar às áreas de maior atuação do mandato.





De acordo com a prefeitura, o orçamento fixado foi baseado no cenário econômico, político e social da Capital. Também foi levado em consideração “problemas regionais, prevendo possíveis volatilidades da economia brasileira e mundial diante do cenário econômico e social pós-covid-19 e mediante a avaliação da realidade para a obtenção de recursos provenientes de receitas de capital e a expectativa de recursos que não se concretizam”.





Com a aprovação, o orçamento para 2022 aumentou 2,9% em relação a este ano, quando a prefeitura teve à disposição R$ 4,651 milhões.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Jhefferson Gamarra