TRÊS LAGOAS| SMAS publica edital do processo seletivo para contratação de profissionais para Programa Social

No total serão oferecidas 23 vagas, com remuneração de R$ 1.815,79 e R$ 4.190,29, para facilitador de oficinas socioeducativas, nas seguintes áreas de atuação: Oficina Lúdica; Educador Físico; Basquete; Capoeira; Judô; Voleibol; Hidroginástica; Dança; Música; Teatro; Informática e Profissional de Trabalhos Manuais. Todas informações detalhadas estão no edital que consta no Portal Oficial do Município em www.treslagoas.ms.gov.br/ na opção Diário, data do dia 14 de dezembro.