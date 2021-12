TRÊS LAGOAS| Prefeitura publica nesta quinta-feira (16) edital de abertura do concurso público

A prefeitura de Três Lagoas publica nesta quinta-feira (16) o edital de abertura do concurso público de provas e títulos para provimento de cargos pertencentes ao quadro permanente de pessoal do Município.





Todas informações referentes às regras e condições que serão exigidas no procedimento de seleção de candidatos interessados em ocupar as vagas oferecidas no certame estarão disponíveis no veículo oficial de divulgação da Prefeitura, o Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL).





Ao todo serão ofertadas 589 vagas, com cargos para todas as Secretarias Municipais, desse total 470 são destinadas a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).





O período de inscrições será dos dias 16 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022, os candidatos que optarem pela isenção de taxa terão até o dia 23 de dezembro de 2021 para solicitar e comprovar o benefício.





A prova escrita está prevista para ser realizada no dia 30 de janeiro de 2022. Acesse o edital do concurso por meio do endereço eletrônico http://diariooficialms.com.br/assomasul ou pelo Portal Oficial do Município em www.treslagoas.ms.gov.br





ASSECOM