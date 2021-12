Alunos de Campo Grande são finalistas da etapa nacional do Programa Pioneiros da AEGEA

Os alunos Alessandro Lima da Silva e Evellyn Costa de Carvalho da Escola Estadual Aracy Eudociak e Escola Estadual João Carlos Flores, são finalistas da etapa nacional do Projeto Pioneiros realizado pela AEGEA, holding da Águas Guariroba. Com o projeto “Reaproveitar & Transformar”, a dupla foi a primeira colocada na edição local e agora concorrerão com outros 8 projetos selecionados das unidades participantes da AEGEA, em fevereiro de 2022.





Durante os cinco meses de projeto, os alunos participaram de reuniões e palestras online com acompanhamento de gestores da concessionária. O Projeto Pioneiros conta também com a parceria da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS) e tem como objetivo aprofundar o conhecimento dos jovens do ensino médio da rede pública sobre o mercado de trabalho, as diferentes áreas e serviços de infraestrutura e saneamento.





“O intuito do programa é contribuir para a reflexão sobre o futuro profissional e aproximar os jovens da empresa, além de proporcionar um ambiente de inovação operacional e social, onde possam surgir ideias de projetos com retornos interessantes tanto para a concessionária, quanto para a comunidade”, explica a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, Fabiane Rodrigues.

De acordo com a dupla finalista, o projeto trouxe uma grande oportunidade ao acompanhar e desenvolver temas voltados a inovação e também benéfico para as ações sustentáveis e descarte correto de lixo eletrônico. “Foi uma ótima experiencia e satisfatória ver que o projeto chegou a etapa final do programa, podendo ser aplicado futuramente. É resultado de um trabalho conjunto que foi se desenvolvendo, avançando cada vez ainda mais na iniciativa de preservação ambiental” afirma a aluna Evellyn Costa de Carvalho.

“O projeto foi elaborado em parceria com o nosso tutor após várias reuniões pelo Programa Pioneiros. Foi uma experiência única poder acompanhar cada passo do trabalho e que agora traz um resultado importante no conceito de preservação da água e na destinação correta do lixo eletrônico”, destaca o aluno Alessandro Lima da Silva.











Por: Jefferson Gonçalves