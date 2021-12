TRÊS LAGOAS| Confira como será o funcionamento dos serviços públicos do Município durante o recesso de fim de ano

Sede da Prefeitura Municipal de Três Lagoas ©DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Três Lagoas entra em recesso de final de ano no dia 23 de dezembro e volta ao seu funcionamento normal no dia 04 de janeiro, com isso veja quais são os setores públicos municipais que estarão fechados e quais funcionarão nesse período.





O QUE ABRE E O QUE FECHA?





Não haverá expediente nas secretarias municipais, assim como nos departamentos de atendimento ao público, CRAS, CREAS, Procon, Tributação e Trânsito.





SAÚDE





Os serviços de Urgência e Emergência, como Bombeiros, UPA e Samu não param de funcionar em momento algum durante o recesso. No entanto, as Unidades de Saúde, bem como as Unidades de Saúde na Hora (Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Haro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos e Vila Nova), não funcionarão apenas na sexta-feira dos dias 24 e 31, nos demais dias (exceto, como de praxe, aos finais de semana) segue com sua rotina comum, bem como a vacinação contra covid-19.





A Central de Imunização contra a Covid-19, que funciona de forma temporária na Biblioteca Municipal “Rosário Congro” à Circular da Lagoa Maior, permanece vacinando de segunda à quinta das 14h às 18h e, devido às festas de final de ano, a mesma não vai funcionar na sexta-feira do dia 24 e sábado do dia 25 (Véspera e Natal) e 31 e 01 (Ano novo).





ASSISTÊNCIA SOCIAL





Pela Secretaria de Assistência Social (SMAS), permanecerá o atendimento no Acolhimento POP. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 9.9274-4942 e falar com os servidores plantonistas da pasta.





INFRAESTRUTURA





Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, caso a população precise de apoio do DSP basta entrar em contato pelo (67) 99217-9946, mas se o assunto for trânsito, o contato é o (67) 99605-1075.





ESPORTE E LAZER





As quadras dos Ginásios Esportivos “Cacilda Acre Rocha” e Poliesportivo “Eduardo Milanez” estarão à disposição da população, mediante agendamento pelo 67 3929-1800.





DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO





O Balneário Municipal também estará aberto de terça a domingo das 8h às 18h e com entrada gratuita para qualquer idade, gratuidade essa que segue até 31 de março de 2022. Para agendamento de quiosques (mediante pagamento de taxa) e mais informações, o contato é o (67) 9 9153-1229.





De acordo com o Departamento, a feira que aconteceria no sábado (25) será antecipada para a sexta-feira (24) e, do dia 01 para o dia 31/12. O horário de funcionamento da feira neste dia será das 05h às 12h.





MEIO AMBIENTE





Conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), o serviço de coleta de lixo não vai operar apenas nos dias 25 (Natal) e 01 (Ano Novo). O serviço de coleta de animais mortos segue com funcionamento normal de segunda a sexta-feira em horário comercial, sendo que o contato para solicitação é o (67) 3524-3908.





O buracão do Jupiá que fica na Rua Egídio Thomé sentido Jupiá, destinado a receber entulhos, funcionará no dia 23 das 7h às 17h, no dia 24, no entanto, apenas das 7h às 12h. Nos dias 25 e 26, estará fechado e do dia 27 a 30 volta a operar das 7h às 17h. No dia 31, o funcionamento vai até às 12h, fecha no final de semana e volta a funcionar no dia 03 das 7h às 17h. É importante destacar que a entrada de veículos no local só é permitida até às 16h30.





O EcoPonto Municipal que fica junto ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também na Rua Egídio Thomé sentido Jupiá, e que se destina ao recebimento de pneus inservíveis de pequenos geradores, funciona das 7h às 17h, mas durante o recesso não vai receber itens nos dias 24, 25 e 26 e também nos dias 31, 01 e 02. Nos demais dias o funcionamento segue normalmente.





