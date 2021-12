TRÊS LAGOAS| Começa nesta segunda-feira (27) as reservas dos quiosques do balneário para o primeiro dia do ano

As reservas para os quiosques no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” para o dia 1º de janeiro começam nesta segunda-feira (27) e diferente do que aconteceu no feriado de natal, desta vez não é necessário realizar o pagamento antecipado da taxa para garantir a locação do quiosque.





Uma data em que muitas famílias e amigos se reúnem para comemorar o ano que se inicia, o Balneário municipal é uma opção de lazer e diversão para muitas pessoas e por isso aqueles que desejam aproveitar o descanso no espaço turístico devem realizar a reserva antecipada.





Para efetuar a reserva, o interessado deve comparecer ao local ou ligar no número que também é WhatsApp (67) 9 9153-1229, sendo que o agendamento é feito mediante o pagamento de uma taxa de R$ 40,00, a entrada continua gratuita até 02/01/2022 e, para ter acesso à rampa de barcos é o mesmo procedimento, mas com taxa de R$ 10,00.





ASSECOM