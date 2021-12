COSTA RICA| Caixa Econômica Federal abre agência até março e cidade pode ganhar duas fábricas

Até o mês de março de 2022, a cidade deve inaugurar a agência da Caixa Econômica Federal. O prédio onde vai funcionar o novo banco já está alugado a pelo menos 2 meses, e as tratativas finais para instalação se deu na última semana.





A agência da Caixa vai funcionar na avenida José Ferreira da Costa, próximo à praça Manoel Romualdo Gonçalves (praça central), no centro da cidade.





Outra informação importante é que pode ser anunciado a qualquer momento a instalação de duas fábricas – uma de colchão e outra de sofá. As tratativas estão bem adiantadas, para que as duas fábricas se instale na cidade de Costa Rica.





O prefeito Cleverson dos Santos está à frente de todas as negociações, e ele acredita que tudo dará certo, pois há disposição verdadeiras dos empresários se instalarem em Costa Rica. O prefeito não dimensionou quantos empregos pode ser criados com a instalações das duas empresas no município.





ASSECOM