TRÊS LAGOAS| Campanha da SMS leva conscientização e prevenção sobre descarte correto de materiais perfurocortantes

Setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador em conjunto com setor de Promoção da Saúde, Programa IST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e farmacêuticos da rede municipal desenvolveram a Campanha “Consciência Tranquila Não Machuca Ninguém”, com objetivo de combater os casos de Acidente com Exposição à Material Biológico-ATMB com coletores de lixo, profissionais de limpeza, zeladores, entre outros trabalhadores do serviço de limpeza e conservação.

Responsável pela campanha, Darlene Heloisa Ferrari Ruiz, que é profissional de Educação Física e Técnica do setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador, disse que a ação foi direcionada a pacientes em uso de medicamentos injetáveis e a população em geral que precisa reconhecer a importância de descartar o lixo corretamente para que trabalhadores que atuam na limpeza e conservação parem de sofrer com acidentes de trabalho.





A coordenadora do setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador, enfermeira Neide Hiroko Yuki da Silva, explicou que foram utilizados materiais informativos como cartazes e folders para orientação e distribuídas caixas específicas para coleta de materiais perfurocortantes a pacientes em uso de medicamentos injetáveis.





“Na primeira etapa da campanha foram realizadas reuniões com 21 farmacêuticos da rede que iniciaram as orientações e a distribuição das caixas em todas as Unidades de Saúde do município. Já na segunda etapa, foi feito a distribuição dos materiais informativos e orientações para 43 farmácias e drogarias privadas”, explicou Neide.





ACIDENTE DE TRABALHO





Se caracterizam como ATMB todo caso de acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias profissionais, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico (orgânico) potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e protozoários), por meio de material perfurocortante ou não.





Vemos na tabela acima q ue no município prevalecem casos de ATMB com profissionais de enfermagem, onde Técnico de Enfermagem e Enfermeiro ocupam a 1ª e 2ª posição, respectivamente. “O fato de os profissionais da área da saúde serem um grupo que presta assistência ininterrupta a pacientes, entrando em contato direto com doenças, manuseando materiais biológicos e desenvolvendo procedimentos relacionados ao cuidado da saúde, os torna mais suscetíveis a esses acidentes”, comentou Neide.

Já o número de casos com coletor de lixo e faxineiro trazem grande preocupação, uma vez que, normalmente, esses trabalhadores sofrem esse tipo de acidente devido descarte inadequado de material perfurocortante. “Além disso, devemos considerar que muitas vezes profissionais sem risco presumido, como ambas ocupações citadas, não identificam que foram submetidos a ATMB e, portanto, não procuram os serviços de saúde, o que aumenta os índices de subnotificação e apresenta-se como um sério problema para a saúde pública”, finalizou Darlene.









ASSECOM