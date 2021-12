TRÊS LAGOAS| AS ETAPAS DE UM SONHO - Prédio principal da Feira Central será entregue aos feirantes

Segunda etapa da obra continua

Nesta sexta-feira (10) será entregue a tão aguardada construção do prédio que abrigará a Feira Central Turística de Três Lagoas, mas engana-se quem pensa que a obra foi finalizada. Planejada para execução em duas etapas, a inauguração desta semana é referente somente à primeira fase do projeto, que seguirá, em breve, com a execução da infraestrutura no entorno da construção principal.





A inauguração da primeira etapa tem como objetivo oferecer de imediato um local com mais qualidade e conforto aos comerciantes e população, sejam nos dias de sol ou chuva.





Iniciada em março do ano passado, a primeira fase será entregue com a construção do "barracão" que possui área de 5.550 m², implantação de 200 box para hortifrúti, 37 espaços gourmets, sanitários, praça de alimentação, palco e área administrativa





Alguns percalços atrapalharam o andamento das obras, mas não a paralisaram, como, a redução no número de servidores e dificuldades na aquisição de material de construção, por conta da Pandemia.





Para sair do papel, o prefeito Angelo Guerreiro, literalmente, precisou arregaçar as mangas para custear e dar prosseguimento nas obras, pois inicialmente anunciada com custeio de recursos federais, a primeira etapa foi concluída com 100% de recursos próprios do Município.





SEGUNDA ETAPA





Em fase final de licitação, a segunda etapa do Projeto está prevista para iniciar em janeiro de 2022 e prevê a construção da infraestrutura entorno da Feira Central, com a criação de 130 vagas de estacionamento, depósito e pavimentação das ruas adjacentes.





INAUGURAÇÃO





A cerimônia de inauguração do prédio, que fica localizado em frente à Avenida Rosário Congro com a Rua Duque de Caxias, será na sexta-feira (10), a partir das 17h30. O evento contará com a presença do governador do Estado, Reinaldo Azambuja e outras autoridades, além do show do cantor André Santini, ex-integrante da Banda Alma Serrana e apresentação do motociclista Jacaré Dubrejo e entre outras atrações.













ASSECOM