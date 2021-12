TRÊS LAGOAS| Atendendo a pedidos de moradores, Saúde do Município realiza nesta sexta-feira (10) vacinação voltada à adolescentes na EMEC “Antônio Camargo Garcia, no Vera Cruz

Atendendo aos pedidos dos moradores da região de Vera Cruz, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai realizar nesta sexta-feira (10) a vacinação dos estudantes da Escola Municipal de Educação no Campo (EMEC) “Antônio Camargo Garcia”.





O objetivo da campanha é completar o esquema vacinal dos adolescentes de 12 a 17 anos ou realizar a aplicação da 1ª dose naqueles que ainda não tiveram acesso ao medicamento.





A Coordenadora do Setor de Imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, pontua que apesar da ação ser voltada à aplicação das vacinas nos adolescentes, as equipes estarão realizando a imunização de professores, funcionários, pais de alunos e a todos que procurarem a unidade. As 3 marcas de vacina estarão disponíveis.





A ação acontece na Escola Municipal de Educação no Campo (EMEC) “Antônio Camargo Garcia”, localizada na região conhecida como Vera Cruz, na altura do km 80 da MS-377. A equipe de saúde estará na unidade das 7h às 11h





REGRAS DE VACINAÇÃO





Como norma do Ministério da Saúde, a faixa etária de 12 a 17 anos deve ser vacinada com o imunizante do laboratório Pfizer. Desse modo, qualquer aluno que se enquadre nas regras da campanha pode se imunizar com a 1ª dose. Se recebeu a 1ª dose há mais de 21 dias, pode receber a 2ª.





VOCÊ PRECISA DISSO PARA DE VACINAR





Para se vacinar, os alunos precisarão apresentar no ato da Campanha o CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), desde que acompanhado pelos pais ou responsável legal. No caso em que o adolescente comparecer desacompanhado, deverá apresentar, além de um dos documentos mencionados, a apresentação do Termo de Autorização assinado pelos pais ou responsável legal, que pode ser baixado AQUI









