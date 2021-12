Treinamento capacita vereadores e lideranças de MS

Ocorreu nesta quarta-feira (01) o treinamento Construção da Imagem Pessoal, para vereadores e lideranças de Mato Grosso do Sul, com a palestrante Luciana Gabas, jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com mestrado em Estudo de Linguagens e pós-graduação (especialização) em Imagem e Som pela UFMS. O evento ocorreu no hotel Bahamas em Campo Grande.





O evento organizado pelo deputado estadual Renato Câmara tem o objetivo de levar capacitação e conhecimento a estas lideranças, para que possam saber tornar mais eficiente os trabalhos nos municípios, por meio de técnicas de comunicação e comportamental.





“Tivemos este encontro com lideranças e vereadores para aprimorarmos nossos conhecimentos e entregarmos uma melhor atuação parlamentar para a sociedade. Então, juntos participamos de ações e discussões sobre uma melhor comunicação para apresentar à o trabalho que realizamos”, declara o deputado.





O vereador Fábio Zanata de Nova Andradina, participou do evento e parabeniza o deputado Renato Câmara. “Este treinamento foi de suma importância para nós vereadores. Uma capacitação que nos ensinou técnicas de como se comunicar melhor com a sociedade”, comenta Zanata.





Conforme o vereador de Ivinhema Jair do Triguenã, a falta de conhecimento e preparação que a maioria dos políticos tem ou já tiveram no passado, acabam prejudicando e não os deixam ter uma boa representação e apresentar um trabalho melhor. “Esta oportunidade de fazer a capacitação me trouxe muito conhecimento e com certeza vai ajudar muitas lideranças. Principalmente porque o deputado Renato é uma pessoa que possui um trabalho exemplar e sabe se comunicar muito bem, no entanto que é um dos deputados mais atuantes e foi o melhor prefeito que nossa cidade teve até hoje”, opina Jair.





“Este evento mostra o quando o deputado Renato se preocupa com a população e suas lideranças, porque ao nos capacitar ele contribui com nosso trabalho e, assim, podemos entregar um melhor trabalho para as pessoas”, comenta o vereador Sargento Cruz de Aquidauana.





