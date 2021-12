CAMAPUÃ| Prefeito Manoel Nery é eleito entre os 15 melhores prefeitos de MS

O Prefeito de Camapuã, Manoel Eugênio Nery, foi escolhido entre os 15 melhores prefeitos de Mato Grosso do Sul e recebeu o troféu “Ramez Tebet” que homenageia políticos de destaque no estado. “Esse reconhecimento não é só meu e, sim de toda Camapuã.





Agradeço a Deus e a todos que nos escolheram e confiam em nosso trabalho, esse prêmio nos dá ainda mais força para continuarmos trabalhando para fazer uma cidade melhor a cada dia”, destacou o Prefeito.





O Prefeito de Camapuã foi homenageado pela competente administração que vem realizando, com aplicação correta dos investimentos, além de ter um bom trânsito político com os mais diversos setores.





Com ações voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo, colocou Camapuã em evidência e retomou a expectativa do camapuanense em ter dias melhores.





Realizado pela Rede Agora de Jornalismo e o Programa Conexão Cidade TV, o prêmio Golden Night chega a sua segunda edição e homenageou personalidades de diferentes áreas que se destacaram em 2021.





O Troféu que leva o nome do ex-Senador Ramez Tebet é uma justa e merecida homenagem ao Prefeito, Deputado Estadual, Governador, Senador e Ministro de Estado, que fez história e deixou um legado político no estado e também em nosso país.





ASSECOM