SOLIDARIEDADE| Futebol solidário arrecada brinquedos para doar as crianças em situação de vulnerabilidade

O Ecossistema Dakila, por meio da Associação Dakila Pesquisas, em parceria com a TVMS Record, realiza nesta terça-feira, 21 de dezembro, a partir das 19 horas, uma partida de futebol solidária cujo objetivo principal é arrecadar brinquedos que serão entregues a entidades que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social em Campo Grande. O jogo acontece na praça esportiva Elias Gadia, situada na R. Albert Sabin - Vila Taveirópolis.





O presidente do Ecossistema Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira, destaca que essa é uma iniciativa organizada entre as empresas que visa levar prosperidade e alegria para o natal das crianças. “O ano de 2021 foi repleto de desafios, mas vencemos todos eles, e como forma de agradecimento por todas as dádivas e conquistas decidimos nos unir com um olhar voltado às crianças, para que através do brinquedo elas possam ter um natal mais humano e acolhedor. Essa é a oportunidade de reascender a esperança de que 2022 será muito melhor e temos a certeza de que a solidariedade é a maior fonte de apoio e renovação” afirma.





O evento, que leva o nome de Amistoso entre Amigos, além do cunho social, também visa fortalecer os laços de amizades entre as empresas. “Esse momento de lazer e diversão serve para mostrar que essa união é além do trabalho. Neste ano, o Ecossistema Dakila fechou parceria com a Record MS e estamos gratos pelos resultados. Neste jogo, independente de quem ganhar, a vitória será das crianças que terão um natal mais feliz”, ressalta Urandir.





Mateus Gonçalves, executivo comercial da TVMS Record, enaltece a proporção dessa união e a oportunidade de fazer o primeiro amistoso entre amigos de forma filantrópica. “A ideia surgiu através de uma conversa com o Alan Oliveira, proprietário da 067 Vinhos, e tínhamos essa vontade de juntar os times de Dakila e da Rede MS para fazer um jogo. E com isso, a realização foi tomando uma proporção maior e vimos a oportunidade de colocar em prática o primeiro amistoso de um jeito que pudéssemos fazer de um simples futebol, um evento com engajamento de jogadores e da torcida em prol do sorriso das crianças”.





O evento é uma realização do Ecossistema Dakila e da TVMS Record, com o apoio da 067 Vinhos, Kion Cosmetics, BDM Digital, Ziguratur, Sectur, FM Cidade 97 e Quali Salva Proteção à Vida.





Serviço





O Amistoso entre Amigos acontece no dia 21 de dezembro, a partir das 19 horas (horário de MS), na praça esportiva Elias Gadia – situada na R. Albert Sabin - Vila Taveirópolis. Para assistir ao futebol de forma presencial, basta levar um brinquedo que será doado entidades onde se encontram crianças em situação de vulnerabilidade social em Campo Grande. Aos que não puderem estar presentes, o jogo terá transmissão ao vivo pelo canal da TVCH.





ASSECOM