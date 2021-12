Sol predomina e previsão é de calor de até 42ºC nesta quarta-feira em MS

Dia deve ser quente em todo o Estado, de acordo com a meteorologia

A quarta-feira promete ser de quente em Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) projeta temperatura de até 42ºC ao longo do dia.





Campo Grande tem céu com algumas nuvens, 25ºC e ventos de 5 km por hora nesta manhã. Segundo o Inmet, há possibilidade de chuva isolada e a temperatura pode atingir os 35ºC.

Campo Grande nesta manhã de quarta-feira ©FRANCISCO BRITTO

Nova Andradina é o município com máxima de 42ºC nesta quarta-feira. Os termômetros podem chegar aos 41ºC em Porto Murtinho e aos 39ºC em Dourados, Eldorado, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Maracaju e Nova Alvorada do Sul.





Bonito, Jardim, Ponta Porã, Naviraí, Sidrolândia e Água Clara têm máxima e 38ºC hoje. Três Lagoas tem máxima prevista de 36ºC e Coxim de 31ºC.





Terminam no fim desta manhã dois alertas de chuva intensa em Mato Grosso do Sul. O primeiro deles, com aviso de ventania de até 100 km por hora, é válido para Alcinópolis, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde e Sonora.





O segundo alerta, para ventos de até 60 km por hora, é para Aquidauana, Bodoquena, Camapuã, Chapadão do Sul, Corguinho, Figueirão, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Negro e São Gabriel do Oeste.





Confira abaixo as condições de tempo e temperatura estimadas pelo Climatempo para a capital e alguns municípios do Estado:

Campo Grande: sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva entre a tarde e noite. Temperaturas entre 22°C a 33°C.

Dourados: sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva entre a tarde e noite. Temperaturas entre 24°C a 36°C.

Corumbá: sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva entre a tarde e noite. Temperaturas entre 24°C a 34°C.

Coxim: sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva entre a tarde e noite. Temperaturas entre 23°C a 35°C.

Três Lagoas: sol com aumento de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva à noite. Temperaturas entre 24°C a 37°C.



Por Gabriel Neris