Sol e calor predominam na última segunda-feira de 2021 em Mato Grosso do Sul

A última segunda-feira (27) do ano promete tempo firme para grande parte de Mato Grosso do Sul. Ao longo do dia o sol brilha forte com variação de nebulosidade. No final do dia, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva em alguns municípios da região central e sudoeste.





Na madrugada as temperaturas podem registrar mínimas entre 17°C a 26°C e máximas entre 32°C a 40°C. O calor deve ser mais intenso nas regiões leste e sudoeste, onde os níveis de umidade do ar podem atingir 15% nas horas mais quentes do dia.





Tomar bastante água, evitar exposição direta ao sol quente, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças estão entre as recomendações de especialistas para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco.





Confira abaixo as condições e temperaturas estimadas pelo Climatempo para a Capital e alguns municípios do Estado.

Campo Grande nesta manhã de segunda-feira ©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande: sol com aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde. Noite de tempo aberto na Capital. Temperaturas entre 22°C a 34°C





Corumbá: sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Temperaturas entre 24°C a 36°C.





Coxim: sol com aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde. Noite de tempo aberto. Temperaturas entre 23°C a 36°C.





Dourados: sol com aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde. Noite de tempo aberto. Temperaturas entre 23°C a 37°C.





Três Lagoas: sol com aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde. Noite de tempo aberto. Temperaturas entre 24°C a 38°C.





Por: Mireli Obando, Subcom