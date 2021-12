Campo Grande só tem um ponto de vacinação neste domingo (26)

Quarta dose para imunossuprimidos começa a ser aplicada neste dia 26 de dezembro

Prefeitura continua dando cupom de desconto para quem for se vacinar de carro de aplicativo

A Prefeitura de Campo Grande inicia, neste domingo (26), a aplicação da quarta dose de vacina contra a Covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tenham recebido a terceira dose até o dia 26 de agosto. Haverá ainda aplicação da primeira, segunda e terceira dose, conforme calendário estabelecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).





Conforme o Ministério da Saúde, os indivíduos com alto grau de imunossupressão (imunocomprometidos) são:





I – Imunodeficiência primária grave.

II – Quimioterapia para câncer.

III – Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras.

IV – Pessoas vivendo com HIV/AIDS.

V – Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1).

VII – Autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias.

VIII – Pacientes em hemodiálise.

IX – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.





A estimativa é de que haja cerca de 6 mil pessoas que foram vacinadas dentro deste perfil (imunocomprometidos) em Campo Grande.





Outros públicos





Devem ser vacinadas ainda com a dose de reforço as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante da Janssen até o dia 26 de julho. A vacinação segue com a aplicação da dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 26 de agosto. As pessoas com alto grau de imunossupressão, de 18 anos ou mais, que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 28 dias, também podem receber a terceira dose.





Quem tomou a primeira dose de Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 26 de outubro, Coronavac-Sinovac-Butantan até 05 de dezembro ou a Comirnaty-Pfizer até o dia 06 de dezembro, já pode tomar a segunda dose.





A primeira dose está disponível para todas as pessoas acima de 12 anos. Aqueles que tomaram a segunda dose em outras localidades deverão fazer o cadastro através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br





Onde se vacinar?





Neste domingo (26), há um único ponto de vacinação em toda a Capital, o Drive-thru UCDB das 7h30 às 17h.





Vá de Uber





A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de até R$ 100 mil de total disponível em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.





Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.





Veja como ativar o código de desconto:

Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo).

Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo.

Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”).

Digite o código VACINACG.

O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.





Por: João Ramos