Sexta-feira será de altas temperaturas e pancadas isoladas de chuva em MS

Campo Grande amanheceu com céu nublado e temperatura de 23ºC

A previsão do tempo para esta sexta-feira é de altas temperaturas e pancadas isoladas de chuva em Mato Grosso do Sul.





Em Campo Grande o céu amanheceu nublado e com 23ºC de temperatura. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a nebulosidade ganha força ao longo do dia, com possibilidade de chuva, e máxima de 28ºC.

Céu nublado em Campo Grande, nesta manhã ©FRANCISCO BRITTO

A temperatura máxima para Corumbá e Porto Murtinho é de 39ºC nesta sexta-feira. Bonito e Jardim têm máxima de 35ºC.





O dia também será quente na região sul do Estado. Dourados e Ponta Porã podem chegar aos 35ºC. A máxima hoje será de 37ºC em Sete Quedas e de 39ºC em Eldorado. Coxim tem máxima de 31ºC. No leste do Estado, Três Lagoas e Paranaíba não passam dos 29ºC.





Fim de semana

Ao longo do final de semana o tempo deve permanecer instável em Mato Grosso do Sul. Diversos sistemas contribuem para a manutenção de chuvas que podem ocorrer de moderada a forte intensidade com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem atingir até 70 km/h devido a convergência de umidade, aliado a atuação de um sistema frontal oceânico e a passagens de cavados em médios níveis e ao aquecimento diurno.

De acordo com o Cemtec, a porção norte das regiões centro norte, pantaneira e leste do Estado estão no foco das instabilidades que podem registrar acumulados significativos de chuvas entre 50 a 100 milímetros.

Nesta sexta-feira (17) o tempo segue nublado a parcialmente nublado em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. O sol aparece entre nuvens nos municípios da parte sudoeste do Estado. Nas demais áreas a tendência é de chuva. São esperadas temperaturas entre 22°C a 37°C para este dia.













Por Gabriel Neris