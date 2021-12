HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Aberta a temporada de confraternizações e viagens. Cenário positivo na carreira e amizades motivadoras manterão o astral em alta. Amplie as comunicações, descubra novidades e confira as notícias: o dia trará informações importantes que poderão alterar planos e decisões. A semana terminará com conexões poderosas e novas metas na carreira. Fortaleça sua reputação.





Touro - 21/04 a 2/05





A semana terminará com boas notícias e segurança na área financeira. Formalize um contrato e garanta estabilidade. Decisões de vida trarão liberdade e alívio de velhas angústias. Aposte em mudanças e embarque em novas experiências. É um bom momento para compras e investimentos no próprio futuro. Resolva assuntos financeiros e ganhe tranquilidade. Uma viagem favorecerá o amor!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Tome a iniciativa e aproxime amizades. Encare conversas delicadas e resolva conflitos numa relação especial. Emoções estarão à flor da pele com a Lua em seu signo. Aproveite para se cuidar com carinho, investir na imagem e realizar desejos. Viajar no fim do dia será tudo de bom no amor. Se não puder, invente uma programação divertida e inusitada. Casamento em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





A semana terminará com sucesso no trabalho e decisões sobre o futuro. Fazer uma atividade física será fundamental para manter a saúde equilibrada e a tranquilidade emocional. O dia será cansativo, com excesso de demandas. Momentos de interiorização, entre um compromisso e outro, ajudarão a restaurar as energias. Solte a imaginação. Sintonia e entendimento no amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Dê mais espaço aos relacionamentos. Amizades carinhosas e motivadoras farão diferença no seu dia. Amplie a participação social, firme relações e fortaleça sua rede. É um bom momento para se expor, brilhar e conquistar novos espaços. Uma viagem, ou programação cultural, encerrará a semana com prazeres e animação. O entusiasmo volta com tudo e a criatividade e o amor estarão em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Consolide o trabalho e dê um passo maior na carreira. A semana terminará com popularidade e projeção profissional. Se deseja mudar seu futuro, você encontrará condições favoráveis de recomeço em outro lugar. Assuma uma missão especial e faça diferença no mundo. Assuntos de família, de moradia e da casa cobrarão decisões. Amor está em fase de descobertas, mas a paixão está em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Diminua pressões e imprima mais leveza nas comunicações de trabalho. Tudo fluirá positivamente, com segurança e confiança nas relações, prestígio e bons resultados. Aproveite para viajar no fim do dia, curtir momentos animados e carinhosos com a família e conhecer lugares diferentes. Faça as coisas com calma, atenção e evite julgamentos precipitados.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Converse com a família, troque confidências e aprofunde vínculos especiais em sua vida. A semana terminará com clima íntimo e paz interior. É um bom momento para mudar comportamentos, esclarecer dúvidas, limpar o passado e transformar antigos padrões. A área financeira cobrará atenção. Estude opções de investimento, pesquise preços e evite compras por impulso.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas animadas, brilho, carisma e atitude marcarão sua presença e movimentarão os relacionamentos hoje. Amplie comunicações e contatos. Resolva assuntos financeiros nas parcerias e na relação íntima. O dia levantará assuntos delicados. Firme bons acordos e renove os sentimentos. Carinho e segurança no amor. Espere por acolhimento e presente do par.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Tempo de relaxar e encerrar um longo ciclo. Não se cobre demais. Diminuir a velocidade fará bem à saúde e ao equilíbrio. Objetivos pessoais ficarão mais definidos. Conte com poder de negociação em transações financeiras, investimentos e aquisições. A rotina ficará mais gostosa com novas atividades. Cuide do seu bem-estar e pegue leve no trabalho. Novidades no amor!





Aquário - 21/01 a 19/02





Assuntos do coração estarão em destaque. Diminua o estresse com momentos carinhosos com o par, os filhos ou uma amizade especial. A cabeça estará cansada. Cheque a agenda e evite esquecimentos. Compromissos desgastantes poderão ser adiados ou cumpridos em menos tempo. Dê uma “passadinha”, marque presença e abrevie desconfortos. Amor com mais prazer.



Peixes - 20/02 a 20/03





Nada melhor do que o sossego do lar hoje. Se puder, trabalhe de casa. Troque mensagens com amigos e fique por dentro das novidades. Carreira em ascensão! Espere por conquistas e sucesso dos empreendimentos. Malabarismos financeiros manterão a vida estável. A semana terminará com sonhos, autoestima e resgate de antigas amizades. Companheirismo no amor.





Por: ROSA DI MAULO